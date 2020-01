Evo koliko će biti cijena odvoza otpada u Zagrebu od 1. veljače

Tik-tak, tik-tak... ako je još sad ne čujete, “otpadnu uru” za nešto manje od tri tjedna osjetit ćete u novčaniku. Opasno nam se približava 1. veljače, datum od kojeg bi trebao vrijediti novi cjenik Čistoće, po kojem bi odvoz otpada nekim kućanstvima trebao biti i nekoliko puta skuplji.

Na koliko smo posto?

Fiksni i varijabilni dio, apsolvirali smo već, činit će mjesečni račun za smeće, a kako su nam već prije pojasnili iz Grada, varijabilni će se plaćati da se pokriju “tekući troškovi”, dok bi ovaj fiksni od 68,57 kuna trebao “pokriti” infrastrukturu. Ili, drugim riječima, kante, kamione, centar za gospodarenje otpadom, kompostanu u Novskoj, sortirnice.

I dok su sva ta zdanja još u projektnoj fazi, 46,1 milijun kuna izdvojit će se za vozila, i to isključivo ona za odvoz biootpada za koje je Grad ovog tjedna raspisao natječaj. Nabavljaju se kamioni za biorazgradivi otpad s potisnim pločama od pet, sedam, osam, 15, 16 i 20 kubnih metara, kao i vozila s cilindričnim spremnikom od deset kubnih metara. Ukupno, 30 kamiona koji, u konačnici, otpad koji pokupe neće voziti u zagrebačku kompostanu, već samo do ranžirnog kolodvora, na kojem će se otpad ukrcavati u vlak te odlaziti na put u sto kilometara udaljenu Novsku. Kad će točno tamošnja kompostana biti gotova, još se uvijek ne zna, ali u međuvremenu će se biootpad voziti na one koje koristi Zrinjevac.

Video: Prosvjed Zelene akcije protiv poskupljenja otpada

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dvije godine dijele nas još i od Centra za gospodarenje otpadom, koji bi se trebao nalaziti u Resniku, a da u Čistoći sve vole u zadnji čas, dokazuje i postavljanje bar kodova na 110 tisuća kanti za miješani komunalni otpad, koje je u tijeku, a mora biti gotovo 1. veljače ili se odvoz neće moći naplaćivati po novom cjeniku. “Padaju u vodu” onda i predviđene kazne za pogrešno odvajanje otpada, koje će za građane iznositi od 200 do 800 kuna, a koje su, baš kao i fiksni te varijabilni dio cijene, propisane državnom uredbom.

Varijabilni u metropoli, objavila je prošlog tjedna Čistoća, sastojat će se od umnoška broja mjesečnih odvoza, litraže zaduženog spremnika i cijene od 12 lipa po litri kante. I dok je to za kuće još poprilično jednostavno izračunati, kako će oni međusobno podijeliti udjele u kontejnerima, još uvijek nije posve jasno stanarima u stambenim zgradama. Ići će to dogovorom, kažu u Čistoći, baš kao i na koji će način osigurati da u njihove kontejnere svoj otpad ne baci netko drugi.

Boksevi, smetlarnici ili, pak, spremanje kontejnera u podrume opcije su na koje su se odlučili u Čakovcu. Grad je to koji odvaja 54 posto otpada, barem po posljednjim podacima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, onima iz 2018. godine, po kojima je Zagreb tek na desetak posto. Treba, doduše, uzeti u obzir da podataka za prošlu godinu još uvijek nema, a i da je te 2018. gradonačelnik Milan Bandić tvrdio kako je Zagreb na 35 posto odvojenog otpada. Na istom postotku na kojem je Čakovec bio tamo negdje početkom 2000-ih, jer oni su na odvajanju otpada počeli raditi, kako kažu, 2003. godine. Prije otprilike 13 godina počeo je i Prelog, koji također slovi za jedan od gradova u Hrvatskoj u kojima je problem s otpadom odlično riješen, a za usporedbu, prve kante za biootpad u Zagrebu počele su se dijeliti početkom 2019. godine.

Ustavna tužba iz Preloga

Možda polako, ali sigurno, kažu nam u Gradu, uhvatit će se u koštac sa svim potencijalnim problemima, a u svakom slučaju, “zbrojiti” se moraju od 2022., kada bi se, po direktivi Europske unije, trebalo odvajati 60 posto otpada. Ono što bi još eventualno sad moglo pomrsiti račune, kako Zagrebu tako i ostalim gradovima, u uvođenju novog cjenika jest ustavna tužba koju je podnijela komunalna tvrtka Pre-kom iz Preloga, koja se protivi usklađivanju s državnom Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom jer, prema njoj, svi korisnici usluge plaćaju jedinstveni fiksni dio za odvoz otpada, bez obzira recikliraju li, kolika im je kvadratura stana i koliko ljudi u njemu živi.

A upravo to ono je što posljednjih dana muči i stanovnike metropole, koji će za odvoz otpada sad plaćati i nekoliko puta veće račune. Za primjer, uzet ćemo stan od 50 kvadrata koji ima zaduženu kantu od 80 litara, a Čistoća je prazni dva puta tjedno. Trenutačno, odvoz otpada stanari u tom stanu plaćaju 46,86 kuna. Po novom, odnosno od 1. veljače račun će u startu biti 68,57 kuna, koliko iznosi mu fiksni dio, a tome će se još pribrojiti varijabilni od 77,18 kuna, izračunat umnoškom naknade od 12 lipa po litri, 80-litarskom kantom i osam odvoza mjesečno. Znači to da će upravo za takav jedan stan mjesečni odvoz od sljedećeg mjeseca biti gotovo sto kuna skuplji nego sada.