Kako smo u naše Jakovlje doveli tvornicu aviona: Ovdje će proizvoditi dijelove za Boeing, Airbus...

Triput je jučer naša pročelnica Mirela išla do te ledine, samo da vidi je li još uvijek tamo! Zamislite onda koliko smo uzbuđeni – u svom uredu u središtu Jakovlja, s osmijehom od uha do uha, govori nam načelnica općine Sanja Borovec. Da je sve na mjestu, pa čak, iako na prvu malo suludo, i livada na kojoj će austrijska aeronautička tvrtka FACC smjestiti svoju tvornicu za dijelova za avione, željeli su se uvjeriti u općini jer Austrijanci su je jučer potpuno platili i time postali i službeni vlasnici 130 tisuća četvornih metara poslovne zone pokraj stare Zagorske.

Školovat će kadrove

– Možda je smiješna naša inspekcija ledine, ali FACC nam se nije dogodio slučajno – odmah nam objašnjava Sanja Borovec (HDZ), pa dodaje da dovesti tvornicu za proizvodnju unutarnjih dijelova za Boeing, Airbus, Bombardier, ali i mnoge druge zrakoplove, u općinu s ni četiri tisuće stanovnika nije bio mačji kašalj. Pripreme su trajale, kaže S. Borovec, otprilike dvije godine.

– Mi smo preuzeli općinu prije dvije godine i razmišljali smo što i kako s projektima, a među ostalim, što da napravimo s poslovnom zonom koja nam je potpuno mrtva. Mučilo nas je što nemamo apsolutno nikakve prihode otamo pa smo poslali podatke o zoni Ministarstvu gospodarstva i rekli im, praktički, da smo za sve otvoreni – prepričava nam načelnica Jakovlja kako je cijeli proces uopće krenuo. Nakon toga, imali su nekoliko sastanaka s različitim investitorima, ali FACC je nekako pokazao najveći interes za ulaganje.

– Prošlo je nekoliko mjeseci dok nismo sve s njima na kraju utanačili jer gledali su oni zone u dvanaest različitih zemalja prije nego što su se odlučili smjestiti kod nas – kaže nam načelnica Borovec za koju sad, zapravo, pravi posao tek počinje. Premještanje kanala koji ide po sredini parcele na kojoj će biti buduća tvornica, a i ono važnije, promjena prostornog plana da bi se tvrtka uopće mogla smjestiti na 130 tisuća kvadrata poslovne zone Jakovlje, sljedeći su koraci koji se moraju obaviti. I to popriličnim tempom jer 30. studenoga Austrijanci žele imati građevinsku, odnosno datum je to kad se nadaju zakopati kamen temeljac svoje proizvodnje.

– Sama gradnja trebala bi ići u više faza. Zasad znamo za prvu, koja bi trebala biti gotova do 2021. godine, prostirati se na 12 tisuća četvornih metara i otvoriti šesto radnih mjesta – objašnjava nam Sanja Borovec pa dodaje kako će se u drugoj fazi graditi na području od još devet tisuća četvornih metara, a rok je 2026. godina. Koliko će još u tom periodu biti novih radnih mjesta nije sigurna, ali u to da se investitore tražilo kako bi Jakovlje radilo svakako jest.

– Odlična je to prilika za posao za naše ljude, ali i za one iz okolnih općina, pa i županija – ističe načelnica općine pokraj Bistre, gotovo odmah uz granicu Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. A upravo na Zagorce računaju, kako Jakovljani tako i Austrijanci, jer je i jednima i drugima državni vrh obećao da će se, u sklopu obrazovne reforme, u srednjoj školi Oroslavje otvoriti zanimanja koja će biti korisna upravo u avioindustriji. A dok se čeka đake da postanu stručnjaci za dijelove zrakoplova, već od sljedeće godine FACC će organizirati edukacije i pripremu za rad u svojoj tvornici. Sve je, govori nam načelnica Borovec, organizirano do u najsitniji detalj. Da zrnce sumnje i dalje postoji, ipak nam je priznala.

Sastali se s vrhom

– Znate kako je to. Nikad niste sigurni dok nije gotovo. Nisam skeptična, ali kad su rekli da će kupiti, shvatila sam da je to to tek kad sam vidjela kupoprodajni ugovor. Sad kad je i to riješeno, a novac sjeo, da će biti tvornica, bit ću uvjerena kad je počnu graditi – kaže načelnica Jakovlja, koja već danas ima dodatne sastanke s ekipom iz Zagrebačke županije i Ministarstva gospodarstva ne bi li riješili što prije izmjenu prostornog plana. A da bi upravo papiri, točnije tromost hrvatskog sustava u njihovu rješavanju mogli postati problem, čujemo na trgiću odmah do zgrade općine. Tvornica i radna mjesta i te kako, ali samo da se ne zakomplicira, komentiraju stanovnici Jakovlja.

Foto: FACC

– Neka samo dođu i neka se radi. To su stranci i za njih ne bi trebalo biti loše raditi. Jedino, sad kad na repertoar dođu “hrvatska posla”, ne znam kako će to biti. Mislim da sve to ide prebrzo – rekao nam je Juraj Kralj, kojeg smo sreli u središtu Jakovlja. Kako prebrzo, zanimalo nas je.

– Čitao sam da bi FACC već za pola godine počeo graditi. A znate kako je to ovdje kod nas. Tko će im osigurati građevinsku i sve ostalo što im treba. Ne znam kako će to ići – pomalo skeptično o realizaciji cijelog plana govorio je Juraj Kralj, dok je Stjepan Grgec istaknuo kako bi najradije da u novoj tvornici rade upravo Jakovljani. Jedna je tvrtka, kaže, već zauzela dio poslovne zone, ali u njoj rade “samo tri čovjeka iz Jakovlja”.

– Naravno, neka radi tko želi i tko je kvalificiran za to. Ali ako se već grade takve tvornice kod nas, bio bi red da naši ljudi imaju prednost u dobivanju posla – kaže Stjepan Grgec pa zaključuje kako bi dolazak FACC-a mogla biti “skroz dobra stvar”. A predstavnici tvrtke sastali su se jučer s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom gospodarstva Darkom Horvatom, koji su istaknuli da su zadovoljni 30 milijuna eura “teškom” investicijom Austrijanaca.

Foto: FACC

– Radi se o vrlo važnoj greenfield investiciji koja će omogućiti otvaranje velikog broja radnih mjesta, ali i dodatno pozicionirati Hrvatsku kao poželjnu i konkurentnu investicijsku destinaciju u svjetskim okvirima. Kompanija FACC globalni je lider u području avioindustrije što, među ostalim, dokazuje činjenica da svake sekunde polijeće jedan zrakoplov koji koristi njihovu tehnologiju ili dijelove – rekao je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat. Da je širenje na Hrvatsku strateška investicija za njih, kazao je i predsjednik uprave FACC-a Robert Machtlinger.

– Uvjereni smo da će centar kompetentnosti u Hrvatskoj znatno doprinijeti našoj korporativnoj strategiji kvalitetnog upravljanja troškovima. Ova nam investicija nudi priliku da uspostavimo proizvodni pogon, najbolji u klasi, koji će primijeniti vrhunsku tehnologiju, automatizaciju i tehnike industrije 4.0 – rekao je Machtlinger iz FACC-a. Na sastanku s državnim vrhom bili su predstavnici i tvrtke AVIC Cabin Systems Co. Limited iz Kine jer je FACC upravo u njihovu vlasništvu.