Kako sam postao mađioničar? U nas je to već obiteljski biznis

Kruh je to sa sedam kora. Primanja su im niska i nestalna, stalno su na putu, ali svoj posao ne bi mijenjali ni za što na svijetu. Kažu to performeri s kojima smo o njihovu specifičnom zanimanju razgovarali na ovogodišnjem uličnom festivalu Cest is d'Best koji je okupio mađioničare, cirkusante, žonglere, gutače vatre, štulaše, žive statue i artiste na žici iz 13 zemalja.

Novi zakon olakšava stvar

Klaunu i mađioničaru Mariju Japecu 25 je godina, a svoj posao obožava jer je, kaže, zabavan, dinamičan i kreativan. Sve ono što zna naučio ga je otac kada je napunio 18 godina. Trikovi, iluzije i druge mađioničarske vještine u obitelji Japec su obiteljski biznis, ističe.

– Najviše volim izrađivati figure od balona. Primanja su mi nestabilna. Zna se dogoditi da jedan mjesec živim kao kralj, a da već idući nemam ni za ćevape, ali otkako nema više pandemije i restrikcija, znatno je bolje – iskren je Japec junior. Svoj posao voli jer mu ni jedan radni dan nije isti, a sviđa mu se i njegova dinamika.

– Puno putujem pa sam tako, evo, danas u Zagrebu na Cestu, kad završi malo ću na more pa onda u Varaždin na Špancirfest. Stalno je nešto događa i to mi odgovara – pripovijeda mladi mađioničar. A ono što ističe kao najveću prednost svog zanimanja jest stalna interakcija s publikom.

– Ono što radim, uveseljava ljude. Djeca s osmijehom uzimaju moje balone. Činim druge sretnijima i to mi je najveća plaća – skromno će Japec.

Bianca Diaconu u Zagreb je došla iz Rumunjske. Po struci je glumica, no omiljeno joj je nastupati na ulici, kao performerica.

– Ima u mojem poslu i teških trenutaka. Stalna putovanja katkad znaju biti naporna, zeznute mogu biti i pripreme, no to se sve nadoknadi onim divnim osjećajem koji dobijem kada nastupam – govori umjetnica koja nastupa na ulicama gradova diljem Rumunjske, Grčke, Poljske, a i redovita je gošća zagrebačkog Cest is d'Besta. Nastupati kao performerica zimi je, kaže, teže jer se njezin posao uglavnom odvija na otvorenom prostoru.

– Nemam redovitu plaću, teško mi je kao i svim freelancerima, no nastupati pred publikom na ulici najbolji je osjećaj na svijetu – ističe Bianca. Isto tvrdi i umjetnica suvremenog cirkusa Klara Bajriši, koju smo zatekli kako izvodi točke na svili, nekoliko metara u zraku, na opće oduševljenje zagrebačkih klinaca.

– Dobra je stvar to što je novi zakon o kazalištima priznao cirkus kao umjetnost, što bi nam u budućnosti moglo olakšati posao. Ipak, još nemamo strukovnu udrugu i manje-više prepušteni smo sami sebi – govori. I njoj je radni dan dinamičan, kaže, a sastoji se od osmišljavanja i uvježbavanja nastupa te prezentiranja vještina pred publikom.

– Mi smo vesela zajednica, povezani smo, performeri često uče jedni od drugih, a pratimo i što se zbiva u kazalištu, osobito u svijetu suvremenog plesa i umjetnosti. Ne radi se naš posao zbog love, već zbog ljubavi, ali tu i tamo uleti neki dobar honorar pa se ne mogu žaliti – iskreno će Klara koja na svili nastupa s prijateljicom Mašom Borović, koja je nedavno napustila posao da bi se potpuno posvetila cirkuskoj umjetnosti.

Godina je odlična, bit će uroda

Performans nije prvo zanimanje Anti Šabiću, studentu likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, koji je na Cestu vodio likovnu radionicu za djecu. A u "stvarnom" životu zapravo je – poljoprivrednik.

– Na imanju blizu Čazme uzgajam borovnice. Godina je odlična pa očekujem dobar urod. Studiram da postanem učitelj likovnog, što je kompatibilno s borovnicama jer one zriju ljeti, kada nema škole – zaključuje Šabić. •