Johnny Cash u Vintageu, Elvis u Johannu Francku

Iako je novogodišnja noć iza nas i približavaju nam se dani koje mnogi zovu najdepresivnijima u godini, dobre zabave u metropoli neće manjkati ni ovog tjedna. Advent je još uvijek u punom zamahu, a na svoje će doći i ljubitelji rock'n'rolla jer im se nude dva zanimljiva glazbena događaja.

Večeras u 20 sati mogu tako uživati u večeri posvećenoj legendarnom američkom glazbeniku Johnnyju Cashu, čovjeku u crnom koji je poznat po svojem dubokom, jedinstvenom, lagano promuklom baritonu te pjesmama prožetim kršćanskom simbolikom koje se nerijetko bave sudbinama zatvorenika, siromaha, narkomana i ljudi s margina društva. Njegove bezvremenske hitove poput "When a Man Comes Around", "Ring of Fire", "Folsom Prison Blues"; "Walk the Line" izvest će sastav Wanted Men, koji okuplja vrhunske glazbenike i čijeg frontmena Tomislava Malagurskog glazbeni sladokusci nazivaju hrvatskim Cashom. Upad je pet eura.

U Johannu Francku u subotu u 20 sati već tradicionalno slavit će se rođendan Elvisa Presleya, jedne od najvećih ikona pop-kulture i kralja rock'n'rolla. Elvis se rodio 8. siječnja 1935. u Memphisu, s 18 godina napustio je srednju školu i najprije je radio kao portir u kinu, a potom je vozio kamion, da bi sredinom pedesetih pokorio svijet svojim hitovima poput "Heartbreak Hotel", "Jailhouse Rock"; "Hound Dog". U bogatoj karijeri koja je trajala do kraja 70-ih snimio je 52 ploče i čak 33 filma te svojim nesvakidašnjim glazbenim, plesnim i modnim izričajem zauvijek promijenio tijek povijesti, i to ne samo glazbe.

Elvisa je u 21. stoljeću ponovno popularizirao biografski film Buzza Luhrmanna koji je lani pokorio kinodvorane diljem planeta. Za nezaboravan provod u Johannu Francku pobrinut će se Robert Mareković i grupa The Swingers, a na pozornici će im se pridružiti i Neno Belan, koji će izvesti nezaboravne hitove uz koje se zaljubljuju, vesele i tuguju naraštaji zaljubljenika u kvalitetan zvuk. Upad je šest i pol eura. •