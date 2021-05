Jelušić: Nema odgovornog i sposobnog ministra te Vlade

Kandidat za gradonačelnika Velike Gorice, Ivo Jelušić, danas je zajedno s kandidatima koji se nalaze na zajedničkoj koalicijskoj listi SDP-a, GLAS-a i HSS-a poslao poruku sugrađanima u povodu Praznika rada. A osvrnuo se i na aktualnu situaciju s pandemijom tvrdeći kako dobrog sustava cijepljenja u Hrvatskoj - nema.

- Nadamo se i očekujemo da ćemo sljedeće godine biti bez epidemije i da ćemo pobijediti koronavirus. Doduše, Vlada Republike Hrvatske i već prije godinu dana rekla je da smo pobijedili virus, i to baš pred parlamentarne izbore. Sada pred lokalne izbore najavljuje da ćemo procijepiti većinu građana do ljeta. Cjepiva izgleda da će sada biti dovoljno, ali nema sustava, nema aplikacije, a u stvari nema odgovornog i sposobnog ministra te Vlade - rekao je Jelušić dodajući kako se svake godine na stadionu NK Udarnik organiziralo kuhanje te podjela graha i proslava Praznika rada uz prigodani kulturno-zabavni program, a upravo zbog epidemioloških razloga i mjera koje su na snazi, to je danas bilo nemoguće napraviti.

- Očekujemo da ćemo sljedeće godine Praznik rada proslaviti ovdje na NK Udarniku u Gorici oslobođenoj od virusa, ali i u Gorici potpuno slobodnoj od HDZ-ove klijentalističke vladavine, slobodnoj od pogodavanja samo određenom krugu poduzetnika, slobodnoj od pogodavanja pri zapošljavanju samo ljudima vezanima uz HDZ i njegove trabante bez obzira što ima stručnijih i sposobnijih, slobodnoj od straha koji vlada u ovom gradu kod ljudi jer se ne usude javno dati potpis, izraziti javno svoje političko stajalište ako ono nije za HDZ - kazao je Jelušić pa pozvao građane da za dva tjedna “oslobode Goricu od straha i svega što ne valja”.