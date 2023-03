Jelić: „Svjetlosno onečišćenje“, Tomaševićev malograđanski izgovor za još jedan antipoduzetnički potez

Gradski zastupnik HSLS-a Kristijan Jelić na današnjoj se tiskovnoj konferenciji osvrnuo na temu Gradske odluke o komunalnom redu istaknuvši kako zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nasrće na oglašivački sektor te tako direktno štetu čini građanima i poduzećima koji od te djelatnosti žive.

– Neke izjave gradonačelnika Tomaševića iznesene 7. ožujka o predloženom nacrtu Odluke deplasirane su i štetne po građane i poduzeća koje žive od oglašavanja kao sektora djelatnosti. Gradonačelnik je komentirajući svoj prijedlog Odluke usporedio Zagreb s Dubrovnikom, što jednostavno nije primjenljivo. Zagreb je metropola koja za razliku od Dubrovnika ima avenije, aleje te ulice sa šest prometnih traka i središnjim koridorom za tramvaj. Zagrebačke ulice i prometnice omeđene su zelenim javnim površinama, neboderima, zgradama i halama. Urbana matrica Grada Zagreba ni po čemu nije ista urbanoj matrici Dubrovnika – rekao je Jelić.

Dodao je i kako svaki od dva navedena grada ima svoje specifičnosti i na svoje su se načine razvili u geografskom prostoru, no kako je razlika u tome što je gradska vlast u Dubrovniku mudro izradila komunalni red u skladu s potrebama grada i tržišta, jer svaka površina veća od 12 četvornih metara u toj matrici, primarno jednosmjernih ulica omeđenih obiteljskim kućama i đardinima, ne može se kvalitetno percipirati u prolazu i prostoru.

– Te razboritosti nedostaje zagrebačkom gradonačelniku. On, naime, tvrdi - ako nešto odgovara Dubrovniku odgovarat će i Zagrebu, svjesno ignorirajući činjenicu da je Zagreb drugačije urbanistički strukturiran i kao takav neusporediv s Dubrovnikom. Gradonačelnik se tako hvata svega što mu muže poslužiti njegovu naumu - onemogućiti ili u najmanju ruku drastično osakatiti komercijalno oglašavanje u Gradu Zagrebu. Kako drugačije gledati na to kako je nervozno odgovarao na novinarsko pitanje o Zakonu o svjetlosnom onečišćenju? Pravdajući uklanjanje komercijalnog oglašavanja problematikom građana kojima reklamne površine „svijetle tijekom noći u stanove“. Upravo zato da bi se zaštitilo pravo na miran san, sigurnost i mir građana i postoji Zakon! – istaknuo je Jelić.

Dodao je i kako već više od mjesec dana kontinuirano upozoravaju na izostanak Zakona od svjetlosnog onečišćenja u nacrtu akta te kako je rješenje u kompromisu, a kako snaga tog Zakona omogućuje gradonačelniku ograničiti jačinu svjetla osvijetljenih reklama, pa i javne rasvjete, te propisati da se u određenim večernjim satima, primjerice iza 22 sata, ugasi ili smanji intenzitet svjetlećih reklama.

– To je pravo rješenje problema! Ne sila, nego razum. Zašto je gradonačelnik ušutkavao novinara? Zato što nije on zabrinut za nemiran san građana, on je zabrinut da se ne otkrije kako je to samo izgovor da ukloni reklame u Zagrebu jer mu se ne sviđaju. Za njega to nije pitanje zdravorazumskog promišljanja o uređenju grada na društvenu korist, već osobnog stava spram toga što mu se sviđa ili ne. Takovo ponašanje je potaknuto antipoduzetničkim sentimentima koji su u svojoj srži antigrađanski, u sukobu s europskim tekovinama i načelom društveno odgovornog upravljanja – dodao je te istaknuo kako Zagreb nije samo grad jedne političke opcije, već je to društveno-ekonomska zajednica koju treba pozitivno, odgovorno i zdravorazumski usmjeravati u razvoju, vodeći računa o interesima svih građana.

– Pozdravljamo najavu uvođenja reda jer Zagreb u ovom trenutku ima na stotine ilegalno postavljenih oglasnih površina, ali što je s ugovorom za korištenje osvijetljenih reklamnih vitrina na ZET-ovim nadstrešnicama koji je istekao još 2016. godine? Grad umjesto da ostvaruje prihod davajući nadstrešnice u koncesiju, troši milijunske iznose za održavanje i izgradnju nadstrešnica – zaključio je dodao kako s nestrpljenjem iščekuju novi nacrt Odluke o komunalnom redu s nadom da će ipak prevladati zdravi razum u korist svih naših sugrađana.