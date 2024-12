Jadranski most i Mihaljevac se otvaraju, a Ribnjak će još čekati

Nova 2025. godina Zagrebu bi trebala donijeti povratak u normalu kada je u pitanju tramvajski promet i to prvi put nakon gotovo tri godine. Dovršena je, naime, cjelovita višemilijunska obnova Jadranskog mosta koji je za cestovni promet u cijelosti otvoren još sredinom prosinca, a u međuvremenu postavljene su, uređene i izbrušene i nove tramvajske tračnice koje spajaju Savski most i Savski gaj, odnosno dovode tramvaj u zapadni dio Novog Zagreba. Ali situacija nije ni izbliza idealna, a riječ kaos uvriježila se kao sinonim za ZET. Stanovnici već gotovo da su i zaboravili kako je to voziti se sedmicom i četrnaesticom po uobičajenim trasama preko mosta pa ne čudi da mnogi s kojima smo razgovarali, iako vide gotov most, kažu "ništa im ne vjerujemo dok ne krene tramvaj".

Tramvaji linija 7 i 14 ponovno će prometovati preko Jadranskog mosta i uobičajenom trasom kroz Novi Zagreb od utorka, 31. prosinca, izvijestio je ZET. Sukladno uspostavi tramvajskog prometa, izvanredna autobusna linija 607 bit će od utorka ukinuta. Podsjetimo, radovi na mostu prvotno su trebali trajati nekoliko mjeseci, no onda je zatečeno alarmantno stanje, odnosno 40 godina star most nikada nije obnavljan pa je bio iznimno dotrajao. Radovi su zatim nastavljeni u etapama kako se cestovni promet u potpunosti ne bi zaustavio. Grad je zatim neuspješno pet puta probao provesti natječaj za privremenu prometnu regulaciju što je dodatno produljilo radove, ali naposljetku most je u novom ruhu i mogao bi poslužiti, uz redovno održavanje, još skoro cijelo stoljeće.

Njime će po staroj trasi voziti linija 7 spajajući Dubravu, Novi Zagreb i Savski most, a u ZET-ovim planovima zapisano je i da će nakon više od 40 godina produljiti liniju 6 koja bi, umjesto od Črnomerca do Sopota, po novome trebala potegnuti do Savskog gaja. Vozače na šestici o takvoj promjeni još nitko nije obavijestio. Što se tiče linije 14, ona će ponovno voziti iz Zapruđa, ali zasad do Trga žrtava fašizma, a ne do Mihaljevca jer, unatoč obećanju da će biti otvoreno do kraja godine, okretište koje je u četiri milijuna eura vrijednoj rekonstrukciji obnovljeno još nije u pogonu. U najmanju ruku čudno jer su radovi ondje već danima gotovi, otišli su i radnici pa okretište i pruga zjape prazni dok se ljudi tiskaju u zamjenskim autobusima, u što smo se i sami uvjerili. Da je uređenje gotovo, potvrđuje i susjed Marijan Kos.

– Nije to bio neki ogromni zahvat, upozoravali smo još 2016. da projektno rješenje nije najbolje, ali nije bilo sluha. Loše je izveden izlaz autobusa na Gračansku, ali i raspored dijela perona, o parkiranju da i ne govorim – napominje Kos. I brojni susjedi tvrde da je okretište bez parkirališta ili garaže promašaj pogotovo kada se ulagao novac u obnovu, ali da očigledno nije bilo volje. No promašajima ili, blaže rečeno, nelogičnostima tu nije kraj. Veliki propust je što zatvaranje okretišta na gotovo godinu dana nije iskorišteno da se obnovi dotrajala pruga od Mihaljevca do Ribnjaka, napominju susjedi, a što su iz ZET-a obećali učiniti u tom razdoblju. Kad smo ih pitali zašto to nisu učinili, dobili smo samo odgovor: "Sanacija pruge na Ribnjaku planirana je na ljeto 2025. godine, odnosno započet će po završetku školske godine", što znači nove gužve i zastoje. Detaljnijom provjerom ZET-ova godišnjeg plana za 2024. ustanovili smo da nije obnovljena nijedna kritična dionica koja je najavljena, poput Branimirove, Savske i već spomenutog Ribnjaka. Kopanja nakon kopanja moglo bi biti i na Jadranskom mostu jer u planu je šira rekonstrukcija raskrižja Selske, Savske i Jadranske avenije, a što također nitko nije našao za shodno napraviti tijekom trogodišnje obnove mosta.

Glede povratka tramvajskog prometa u normalu još se očekuje u siječnju najavljeni dovršetak obnove nadvožnjaka na Slavonskoj koji je zaustavio tramvaje prema Savišću, a od novosti u 2025., ZET bi konačno ovih dana trebao predstaviti unaprijeđenu mobilnu aplikaciju koja će uz kupnju karata nuditi i opciju pregleda voznih redova u stvarnom vremenu. Za to ažuriranje aplikacije trebalo im je čak godinu i pol.

GALERIJA Projekt od četiri milijuna eura konačno je gotov: Pogledajte kako izgleda novo ruho zagrebačkog okretišta