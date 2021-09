VIDEO Izbio požar u kupaonici stana u Zagrebu: Vatrogasci spasili dvije osobe

Izbio je požar u kupaonici stana na 8. katu u ulici Braće Domanyja u Zagrebu u nedjelju popodne.

- Požar je lokaliziran. Spašene su dvije osobe koje je zbrinula Hitna medicinska pomoć - javljaju vatrogasci.

Obje osobe su se nagutale dima, a požar je izbio u kupaonici veličine oko 4 četvorna metra, te se potom proširio stanom. Na intervenciji je bilo 6 vatrogasnih vozila i 21 vatrogasaca.

- U tom stanu živi stariji par. Imaju sina invalida, a žena ima 94 godine - kazala nam je susjeda s osmog kata

Video snimila: Hana Ivković Šimičić.

Susjedi u zgradi vrlo brzo su reagirali na nemili događaj. Bili su zbunjeni i prestrašeni, vikali su po hodniku, lupali susjedima po vratima i govorili da trebaju izaći vani, doznaje se s terena.

- Požarne stepenice nisu do kraja izgrađene. To se obećava tko zna koliko. Već je tri puta bilo kompletno čišćenje požarnih stepenica jer ljudi stavljaju namještaj i ne možeš proći. Ne možeš ništa. Već je bio požar, onda nisu ni hidranti radili ni aparati za gašenje požara. Sad isto ne rade - vjerojatno. Stepenice su nikakve. Ne možeš ići dolje - ustvrdila je susjeda iz zgrade i napomenula da ni sustav zaključavanja stepenica nije sređen jer neki zaključavaju, a neki pak ne, te da se ne zna smije li se to uopće.

- Puno je namještaja na tim stepenicama. Svega je osim pršuta. Nikakva sigurnost, a na to se već dugo upozoravalo - kazala je jedna od susjeda.

Druga susjeda otkrila nam je kako se cijela situacija odvila za njih, s obzirom na to da se njihov stan nalazi na 17. katu.

- Kad smo se krenuli spuštati po požarnim stepenicama, jako smo osjećali taj dim. Nekoliko nas popelo se čim više da ne bi to osjećali i onda smo čekali. U jednom trenutku ja sam krenula prema sredini zgrade i čula sam vatrogasce te sam ih pitala možemo li se spustiti. Jer prvo kad smo krenuli prema dolje nagutali smo se dima. Rekli su nam da je ugašeno i da se možemo spustiti dolje.

Ispričala je da su osjetili dim, no nisu znali gdje krenuti jer je neboder velik i ne može se znati gdje je izbio.

- Hvala Bogu, sve je ispalo dobro. Brzo su vatrogasci stigli i sve su sredili. Hvala im - kazala je jedna od stanarki zgrade.

Uzrok požara će utvrditi očevid.