'Ispisujemo djecu iz škole, nećemo da ih vozaju na drugi kraj grada'

Počeli smo ispisivati djecu iz škole jer će sanacija štete trajati godinama, a ne možemo toliko živjeti u neizvjesnosti gdje će biti sutra. Bojimo se da će Grad stvoriti prostor koji će na kraju zjapiti prazan – zabrinuti su roditelji učenika iz Osnovne škole Petra Zrinskog, smještene u centru grada, odnosno u Krajiškoj ulici, koji posljednjih desetak dana peticijom i prosvjedom vode bitku protiv preseljenja njihovih klinaca. Jer oni bi od jeseni, podsjetimo, nastavu trebali pohađati u Osnovnoj školi Ive Andrića u Sopotu, a roditelji su ogorčeni jer ih se, ističu, o tome ništa nije pitalo.

Od jeseni u autobuse

Prema planu raspodjele koji je izradio Grad, učenici nižih razreda iz Krajiške, s obzirom na to da je njihova zgrada zbog oštećenja u potresu dobila crvenu oznaku, trebali bi završiti u tri različite škole, Tina Ujevića, Izidora Kršnjavoga i Ivana Cankara. A oni od petog do osmog razreda u Osnovnoj školi Ive Andrića. No, taj plan, kažu roditelji, ne “šljaka”.

– Đaci iz 13 razreda trebali bi svaki dan doći na Trg Franje Tuđmana, odakle bi ih se ujutro odvozilo i popodne onamo vraćalo u sedam autobusa. Od te lokacije do cilja, pak, više je od osam kilometara vožnje kroz cijeli Zagreb. To je apsurdno jer postoje prostori koji su bliži – govori Stanislav Render, otac “šestaša”, kojemu nije jasno po kojim je kriterijima Grad slagao raspored premještanja. Slaže se i Mirjana Vujović Đurak, mama učenika petog razreda, koja dodaje kako će se, primjerice, đaci iz Osnovne škole Miroslava Krleže preseliti na Pantovčak, što bi i njihovoj djeci bilo jednako blizu, ako ne i bliže. Žale se roditelji i kako autobusi koji bi učenike trebali dovesti pred školu u Sopotu nemaju kamo stati kako bi iskrcali djecu niti je ondje, kažu, dovoljno prostora da se vozila okrenu jer do zgrade vodi slijepa ulica.

– Ostavljat će ih negdje uz cestu, kada je najprometnije i najopasnije. A bit će i gore kad kiša ili snijeg smanje vidljivost na cesti – objašnjava Tanja Jelić, mama “šestaša”. Silvija Negro Rogić, čije bi starije dijete od rujna trebalo također u šesti razred, a mlađe u prvi, dodaje kako zbog svega nije sigurna u koju bi školu na kraju upisala svojeg “prvašića”. – Prema sadašnjem rasporedu, naime, moja će djeca ići u školu u različite dijelove grada. Lakše je kad starije pazi na mlađe, a ovako to neće biti moguće – ističe Silvija Negro Rogić.

Sličan problem ima i Lana Videc Penavić, mama učenika četvrtog i osmog razreda, koji će također morati putovati do različitih lokacija.

– Stanje je kaotično, a čuli smo i da plan preseljenja ne podržava ni Vijeće roditelja u Osnovnoj školi Ive Andrića – kaže Lana Videc Penavić.

Raspored ostaje

Razlog je, kako su naveli u molbi za izmjenu plana koju su poslali Gradskom uredu za obrazovanje, to što sopotska škola nema kapaciteta primiti učenike iz drugih ustanova, a usto ima problema s kanalizacijom i oronulom stolarijom. Na naš upit o tome iz Osnovne škole Ive Andrića nisu odgovorili, a iz Grada su poručili kako drugoga rješenja za učenike iz Krajiške nema. Svaki je prostor za đake iz Osnovne škole Petra Zrinskog premalen, odgovorili su iz Grada, pa će raspored preseljenja ostati kakav jest.