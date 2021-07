I ovog vikenda Novi Zagreb bit će bez tramvaja

I ovog će vikenda Novi Zagreb zbog nastavka radova biti obustavljen, sve do jutarnjeg izlaska u ponedjeljak. Kao supstitucija uvodi se izvanredna autobusna linija 607 koja će prometovati na dionici Savski most – Avenija Dubrovnik – Držićeva – Ulica grada Vukovara. Autobus će se polukružno okretati na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara te će ulazno-izlazno stajalište biti u Držićevoj (kod “Dione”). Autobus ne koristi stajalište Borovje u smjeru Ulice grada Vukovara.

Za vrijeme izvođenja radova, tramvajske linije 6, 7 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama:

Linija 6: Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Heinzelova – Žitnjak

Linija 7: Dubec – Autobusni kolodvor – Ulica grada Vukovara – Savski most

Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska cesta - Savski most.

Umjesto tramvaja noćne linije 31 prometovat će autobus.

Od ostalih izmjena u prometu, u subotu od 7 do 20 sati autobusna linija 132 (Savski most - Goli Breg - Brezovica) neće koristiti početno/krajnje stajalište u Brezovici kod škole, zbog održavanja auto trke. Autobus će polaziti s makadamskog parkirališta Vila Brezovica – dom za starije i nemoćne (Desprimska ulica odvojak I.) prema planiranom voznom redu iz Brezovice za Savski most.