Holding otkrio: 'Ovako je došlo do katastrofe na Jakuševcu. Ne isključujemo nove incidente'

Procjedna voda se zadržavala u otpadu i nije imala kamo odlaziti, a posljedično ni plinovi koji su se ondje skupljali nisu mogli doći na površinu. I tako je, vjeruju u Holdingu, došlo do eksplozije, zatim i katastrofalnog odrona na odlagalištu Prudinec –Jakuševec u kojem je ozlijeđeno 13 radnika, a nakupljanje procjednih voda bio je i razlog prvog incidenta koji se dogodio tri tjedna ranije.

Manjkavosti u dizajnu

Rečeno je to na jučerašnjem brifingu za novinare vodstva Holdinga i njegove podružnice Čistoće, organiziranom kako bi se javnost izvijestila o stanju na deponiju, a otkrili su i kako napreduju istražne radnje sudskih vještaka koji se još provode. Službenog uzroka katastrofe, napomenuli su, i dalje nema te se čeka na rezultate njihova vještačenja koji bi trebali biti dovršeni do konca ove ili početkom sljedeće godine. No, temeljem dosad provedenih istraga, istaknuli su, postoje indicije da se dogodilo upravo ono što u Holdingu govore već mjesecima, da sustav odvodnje procjednih voda desetljećima ne funkcionira kako treba te da je taj propust bio okidač za katastrofu koja je rezultirala teškom tjelesnom ozljedom jednog radnika i milijunima eura koji će se morati potrošiti na sanaciju štete. Kako bi argumentirali svoj stav, u Holdigu su se pozvali na dosadašnje nalaze sudskih vještaka.

"Na temelju proučene dokumentacije koja je dostavljena vještaku te višekratnih obilazaka deponija, postoje indicije da se procjedna voda zadržava u dijelovima njegova tijela te da se sporije od predviđenog procjeđuje prema drenažnom sloju, što bi za posljedicu moglo imati utjecaj na stabilnost odlagališta", stoji u programu istražnih radova iz srpnja u kojemu su stručnjaci izložili zaključke.

Da postoji problem sa sustavom odvodnje gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je još u siječnju, kada su medijima poslana i dva dokumenta. Prvi je bio iz 2008., a u njemu se upozorava na veliku količinu vode u tijelu odlagališta, nastalu zbog poteškoća u drenaži. Četiri godine kasnije pak austrijski institut IAE također je proveo analizu te zaključio kako je za zadržavanje procjednih voda kriva "kobna konstrukcijska greška u izvođenju sustava odvodnje donjeg brtvenog sloja".

Problem vode u odlagalištu, kazali su jučer u Holdingu, pokušavala je prijašnja uprava riješiti više puta, no bezuspješno. – Kao što je razvidno iz mišljenja stručnjaka iz 2008. i 2012. godine, te mjere očito nisu bile učinkovite zbog manjkavosti u dizajnu odlagališta od samog početka – istaknuli su. Da je uzrok odrona bio nakupljanje vode glavna je informacija koju su na brifingu htjeli apostrofirati, ali su istaknuli da će se to nedvosmisleno znati tek nakon završetka svih istražnih radnji vještaka. Dosad su se, kazali su, proveli geofizički radovi te istraživanja sondama, a još valja obaviti bušenja, mjerenje vodopropusnosti otpada te njegovo laboratorijsko i terensko ispitivanje.



Kompostana i dalje zatvorena

Odroni su se, podsjetimo, dogodili na plohi 6/2, na koju se miješani komunalni otpad dovozio od 2017. Katastrofama iz lanjskog studenog i prosinca ona je postala nedostupna, a otpad se sada dovozi na plohu 6/3, jedinu slobodnu površinu na odlagalištu. Zbog odrona je zatvorena i kompostana, a u Holdingu još ne znaju kad bi ona mogla profunkcionirati. Metropola je zato danas ovisna o privatnim oporabiteljima biootpada, a ostane li kompostana zatvorena, Holding će te usluge morati koristiti sve do 2028., odnosno do dovršetka Centra za gospodarenja otpadom u Resniku.

Sanacija odrona, kazali su, počela je pripremnim radovima 1. srpnja, a dosad je, uz zatrpane kamione Čistoće i Zrinjevca, uklonjen otpad koji je s plohe 6/2 otklizao na susjednu. To je sve što se trenutačno i može učiniti, napomenuli su u Holdingu, jer druga faza sanacije ne može početi dok ne završe svi istražni radovi. A oni bi, pored uzroka odrona, trebali otkriti i hoće li se morati obavljati sanacija i na drugim plohama odlagališta kako ne bi došlo do nove katastrofe. Davor Vić, šef Čistoće, rekao je jučer da nisu isključeni novi, manji incidenti na već odronjenoj plohi. Testiranja na deponiju su također polazala, poručio je, da se iz strukture vidi kako je riječ isključivo o miješanom otpadu te da se time izvan sumnje stavlja mogućnost da je do odrona došlo, kako neki smatraju, zbog odlaganja biootpada.