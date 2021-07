Gradski HDZ: 'Tomašević krši zakon i predizborna obećanja'

Gradski Zastupnici HDZ-a na presici uoči sutrašnje sjednice Skupštine poručili su kako će biti konstruktivna i oštra oporba novoizabranoj gradskoj vlasti.

-Osvrnuo bih se na kratak mandat nove gradske uprave i mogu konstatirati kako nismo zadovoljni. Gore je nego što smo pretpostavljali. Iako bismo trebali reći da nam je drago, nama je uistinu žao što je to tako. Žao nam je zbog 200.000 glasova za ideju koja se rasprsnula kao balon od pjene u prvih 40 dana - kazao je šef zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman. Nezadovoljnim ga, nastavio, čine sporna imenovanja, vraćanje dugova donatorima, ignoriranje javnosti te potpuna netransparentnost u odlučivanju.

-Tomašević u Skupštini ima stabilnu većinu. Sve svoje donatore i osobe od povjerenja je na lagan i legalan način mogao imenovati,. no on to krši, a imenovanja se obavljaju mimo zakonske procedure - upozorio je Herman te podsjetio kako je platforma Možemo! dobila izbore obećavši da će grad voditi sposobni, a ne podobni kadrovi. Izgleda da je podobnost prevladala, zaključio je Herman te se zapitao hoće li 1000 donatora Možemo dobiti isto toliko funkcija u upravljanju gradom.

Klisovićevo smanjenje plaće je populizam

-Na dnevnom redu za točku br. 6 imamo 13 amandmana. Njima želimo zadržati upravna tijela, prvenstveno tu mislimo na ured za EU fondove, zdravstvo i branitelje - istaknuo je Herman. HDZ će biti i protiv novog zaduženja od 400 milijuna kuna.

-Smatramo da je to kršenje predizbornih obećanja. Očekivali smo rebalans, a ne novo zaduživanje kao i to da se oni koji su u prošlom sazivu bili protiv bilo kakvog zaduživanja ne zadužuju sada kada su na vlasti - rekao je Herman. U pitanju smanjivanja plaće predsjednika Skupštine Joška Klisovića HDZ će biti suzdržan, najavio je Herman.

-To je čisti populistički potez. Slažemo se da su uštede nužne, ali ne u svrhu politizacije - zaključio je Herman, a potom je riječ preuzeo Mario Župan koji je pojasnio amandmane. I on je izrazio nezadovoljstvo prvim potezima nove gradske uprave, osobito ukidanjem nekih od ureda.

-Gradski ured za zdravstvo je bitan jer skrbi o 900.000 građana i mislim da nije dobro da se takav ured u COVID krizi spaja s uredom za socijalu, branitelje demografije. Vidimo koliko je novom gradonačelniku stalo do tih stvari - izjavio je Župan te dodao kako će inzistirati da Ured za zdravstvo ostane. Također, zalagat će se da se održi i Gradski ured za branitelje. Kritizirao je i ukidanje Ureda za EU Fondove.

-Mora ostati kao bi se jasno i transparentno nadgledalo koliko se sredstava povlači EU i na što se ona troše- istaknuo je Župan te dodao i kako je pogrešna odluka ukidanje Ureda za poljoprivredu i šumarstvo koji brine od 16.000 gradskih OPG-a. Taj se ured, veli, ne spominje već samo kao stavka pri uredu za gospodarstvo.

-Ako već nije samostalan, barem zaslužuje da bude u nazivu Ureda jer je Zagreb jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u zemlji, osobito na rubnim dijelovima grda- kazao je Župan. Diskriminatornom je nazvao i odluku o ukidanju mjere roditelj- odgjatelj. Davor Filipović rekao je kako je u prva dva poteza koja je donio, novi gradonačelnik prekršio zakon.

-Možemo vidjeti što je uslijedilo nakon - afera javni bilježnik. OD 72 javna bilježnika, baš je izabrana sestra člana nadzornog odbora koja je donirala Tomaševića s 2.00 kuna u kampanji. Građani ga nisu izabrali radi toga već baš suprotno jer je najavljivao transparentnost i moram prizna da sam razočaran. Više sam puta govorio da ga poštujem jer sam ga smatrao poštenim i mislio sam da nikad neće raditi ovakve stvari - rekao je Filipović, a potom se referirao i na imenovanje u Srebrnjaku. Priča s imenovanjima, dodao je, dobila je svoj ružni nastavak jučer.

Benčić brani neobranjivo

-Nova donatorica je imala zajedničku firmu sa Sandrom Benčić koja zadnjih dana gorljivo brani neobranjivo. U zadnjih mjesec dana previše toga se dogodilo da bismo govorili o slučajnosti, već to sad poprima obrazac ponašanja. Ja se nadam da će se gradonačelnik trgnuti i sjetiti svega što je govorio u kampanju i da neće nastaviti u smjeru nepotizma i kršenja zakona- poručio je Filipović. Mislav Herman komentirao je i nova uhićenja u Zagrebu.

-Trodioba vlasti je svetinja i oštro želimo da pravosuđe ostane neovisno, bez obzira na stranačku iskaznicu. Mi u HDZ-u se nećemo miješati niti propitkivati istražne radnje i pravosudne akcije koje su u tijeku - rekao je Herman, a novinari su ga upozorili da je bivši šef gradskih groblja Patrik Šegota uhićen zbog radnji koje je poduzimao u vrijeme kada su HDZ i stranka BM 365 bili skupa u vladajućoj koaliciji.

Da je HDZ imao kakva saznanja o tome, upozorili bi, ponovio je Herman. Potom je upitan zbog čega nije kao što to čini danas upozoravao na sumnjivo osnivanje firmi deset dana prije natječaja krajem 2020. kada je planula afera s najmom kućica za Sisvete zbog koje je Šegota smijenjen.

-Upozoravali smo tada jasno, ali nismo imali nikakvog utjecaja na odlučivanje. Mi nismo istražna tijela niti policija - kazao je Herman. Novinarka ga je potom upitala koji je od HDZ-ovih gradskih zastupnika tada upozoravao na nepravilnosti u slučaju groblja, no Herman joj nije znao odgovoriti.

-Uistinu se ne mogu sjetiti ove sekunde. Recite mi, kada je to točno bilo, dvije i koje- upitao je novinare, na što su mu oni odgovorili da je to bilo 2020. Riječ je potom preuzeo Mario Župan koji je bio i član nadzornog odbora ZG Holdinga.

-Šegota je bio voditelj podružnice groblja, on i Grad Zagreb zajedno su provodili natječaje. S tim gradska Skupština nema nikakve veze, a ako je bilo nepravilnosti, on će za to odgovarati. nije to posao gradskih zastupnika, niti je itko ispred HDZ-a sjedio u povjerenstvima za dodjelu koncesija, poslovnih prostora i javnih površina - objasnio je Župan.