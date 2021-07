Klisović organizira internu školicu za skupštinare, podučit će ih i kako glasati

S ružičastim sunčanim naočalama pozirao je na festivalu ružičastih vina. Podijelio je nagrade najboljim mladim virtuozima na violini. Govorio o obrtništvu glavnog grada na 25. obljetnici zagrebačke Obrtničke komore. A onda je odlučio uvesti i neke izmjene u radu Gradske skupštine. “Punom parom” počeo je Joško Klisović svoju profesionalnu karijeru predsjednika gradskog parlamenta. Pa je, s obzirom na to da su mnogi zastupnici prvi put u Skupštini, pokrenuo internu “školicu” na kojoj će objasniti kakve su procedure u gradskom parlamentu te njegovim tijelima. Tražio ga je to, piše u pozivu odaslanom svim zastupnicima, dio skupštinara, a skupna edukacija o organizaciji rada Skupštine održana je jučer.

Doći ću, baš me zanima...

– Ovo je jedan od načina kako se jednostavnije i transparentnije približavaju cjelokupna procedura i postupci donošenja akata ovoga predstavničkog tijela. To je tek početak novoga pristupa radu i optimalizaciji procesa unutar Gradske uprave u cjelini – kazao je Joško Klisović i dodao da će se tako s efektivnijim i efikasnijim radom moći početi vrlo brzo, a ne da pola saziva prođe u upoznavanju s procedurama. U osmišljavanju prezentacije pomogla mu je ekipa iz Stručne službe Gradske skupštine, koja je i prije, kažu u gradskom parlamentu, davala upute novim skupštinarima, no riječ je bila o pojedinačnim slučajevima, a dosad nije bilo skupnih “treninga”.

– Postupci i procedure rada na sjednicama Gradske skupštine kao i na sjednicama njezinih radnih tijela te nastavno na to podrška odnosno stručni, administrativni i tehnički poslova koje za gradske zastupnice i zastupnike obavlja Stručna služba propisani su poslovnikom te je uoči svake konstituirajuće sjednice novoizabranim gradskim zastupnicama i zastupnicima u te svrhe, uz obrasce te ostale potrebne dokumente, bio dostavljan i statut Grada Zagreba te poslovnik Gradske skupštine – kaže Mirjana Lichtner Kristić, pročelnica Stručne službe Gradske skupštine.

Ili fizički ili online

Da je ovakav tip edukacije dobar Klisovićev potez, kažu svi s kojima smo razgovarali, bez obzira na to radi li se o možemovcima i njihovim partnerima, zastupnicima na SDP-ovoj listi ili strankama u opoziciji.

– Ideja je O.K., no ne planiram ići jer o procedurama već sve znam, s obzirom na to da sam već bio u Skupštini, pa i na njezinu čelu – kaže HDZ-ov Mislav Herman, a HSLS-ov Darko Klasić dodaje da se ne zna baš točno o čemu će se govoriti. Nije siguran kakvu je to točno Klisović školicu zamislio ni Marijan Tomurad iz BM365, no doći će, kaže, jer ga zanima kako će izgledati. Iz znatiželje će putem Zooma sastanak pratiti i Ana Lederer (Blok za Hrvatsku), a sve se to organizira, smatra, zbog skupštinara iz Možemo!, gdje su gotovo svi aktivirali svoj prvi mandat.

Novim će se zastupnicima, doznajemo, prezentirati sve, od tehničkih detalja, poput glasanja s elektroničkim uređajima, do njihovih prava i obaveza s kojima će se susretati tijekom rada u Skupštini. Takav tip edukacije, kaže Marina Ivandić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika Možemo!, Zagreb je naš!, Nova ljevica i Zelena alternativa – OraH, samo je savjesno pristupanje radu, a ovakav format informiranja zapravo je, dodaje, njihova inicijativa, koji je Klisović proširio na ostale zastupnike.

– Članovi i članice svakako će se odazvati, bilo fizički, bilo online – zaključuje. •