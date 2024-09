Građani ovih dijelova metropole ostali bez vode: Došlo je do puknuća cjevovoda, evo do kada će trajati

U Zagrebu je došlo do puknuća cjevovoda pa su zbog toga stanovnici nekih dijelova grada ostali bez vode. Privremeni prekid u opskrbi vodom na Medveščaku i Vrapču tako bi trebao trajati do 15 sati, javljaju iz Holdinga.

"Dana 16. rujna, zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača na Remetskoj cesti od kućnog broja 1 do ulice Kameniti stol na Medveščaku te Bolničkoj cesti na dijelu od ulice Jagnedje i dio Karažnika do Peruanske ulice na Vrapču, do 15 sati", napisali su u obacijesti. Sve su građane, isto tako, zamolili za strpljenje i razumijevanje.

VEZANI ČLANCI: