"Gornji Stenjevec za Jana": Humanitarnom akcijom i cjelodnevnom zabavom slave dan kvarta

Humanitarni malonogometni turnir, domaće štrudle i kolači, "Paint & Wine" radionica te dječji sajam samo su dio onoga što vas u subotu očekuje ispred Mjesnog odbora Gornji Stenjevec gdje će se i ove godine proslaviti Dan Gornjeg Stenjevca radnog podnaziva "Gornji Stenjevec za Jana".

Zabava će, na adresi Dubravica 109A, početi već u 10 sati i to već tradicionalnim malonogometnim turnirom Udruge HVIDR-a Susedgrad na kojemu će zaigrati 12 ekipa, a sav prihod od kotizacija namijenjen je članovima Udruge, a koji će se dobrovoljnim donacijama također pridružiti humanitarki "Gornji Stenjevec za Jana", inače sedmogodišnjaka koji boluje od spastične cerebralne paralize i oštećenjem vida.

Osvježenje u vidu piva i sokova osigurava Pivovara Medvedgrad, a svojim kreacijama Janu je odlučila pomoći i vlasnica brenda "Is that Jazz?" koja će predstaviti svoje tekstilne unikate, odnosno ruksake, cekere, vrećice i torbice.

Kreativci će imati prilike pak pridružiti se besplatnoj slikarskoj radionici "Paint & Wine", u organizaciji novoosnovane udruge "We are you Hku Way". Svi koji se pridruže, svoja remek dijela koja će slikati uz čašu vina te uz vodstvo akademske slikarice Tee, moći će ponijeti kući. Svoje mjesto možete osigurati prijavom na mail mo_g.stenjevec@zagreb.hr.

Posjetitelji će se moći zasladiti i domaćim kolačima rađenih prema tradicionalnim recepturama.

– Pozivamo sve zainteresirane građane da se pridruže i sudjeluju na ovom Sajmu sa svojim domaćim kolačima, baš onim po recepturi vaših baka i da prodajom istih po popularnoj cijeni daju svoj dobrovoljni prilog/donaciju za našeg Jana. Tako će imati priliku ne samo pokazati svoje umijeće pravljenja kolača, nego već se i podružiti, razmijeniti recepte te ući u izbor za "Top tri najbolja kolača" – stoji u najavi.

Na programu je i Dječji sajam gdje će se pak nuditi svi dječji rabljeni predmeti, od odjeće i obuće do igračaka, a dio zarade također će biti namijenjen humanitarnoj akciji.

– Organizirali smo i druženje s Vijećnicima MO te pozivamo sve da iskoriste priliku da popričamo, iznesete nam svoje prijedloge, primjedbe, pokude i pohvale, rado ćemo vas saslušati i zapisati u našu "tekicu" i truditi se i dalje rješavati ono što vas mori – kažu organizatori.