'Gledatelje teleportiramo među plemena u Africi i na stijene u Dolomitima'

Metropola ima novu turističku atrakciju – VR kino KEK (Klub za ekspedicionizam i kulturu), čiji je osnivač avanturist Davor Rostuhar (42), prvi Hrvat koji je pješice s obale Antarktike došao na Južni pol, biciklom vozio od Zagreba do Egipta, motociklom proputovao Afriku, popeo se na Denali na Aljasci... Riječ je o kinu virtualne stvarnosti, koje je budućnost kinematografije, a takva kina tek niču u svijetu. Jedno od rijetkih je u Los Angelesu na Hollywood Boulevardu, a hrvatsko VR kino je u Petrinjskoj ulici 51, preko puta zgrade PU Zagrebačke, u koju smo odlazili po osobne iskaznice i putovnice. U KEK-u se prikazuje i njegov, ujedno i prvi hrvatski VR film, ali i najbolji strani VR filmovi, a od prošlog tjedna i najnagrađivaniji svjetski VR film "Soloist", autora koji je i sam nagrađen Oscarom .

Ima 25 mjesta

– VR kina su budućnost. Istina, mnogo je skeptika, ali to je tijekom povijesti pratilo sve ostale novotarije, od parnog stroja, automobila, radija, televizije, kompjutora, mobitela, interneta preko umjetne inteligencije pa sve do današnje virtualne stvarnosti, no u desetljećima koja dolaze, takvi će filmovi postati – standard. Uostalom, veliki svjetski tech-divovi poput Mete , Tik-Toka i Applea smatraju da će VR vrlo brzo postati glavni medij zabave i edukacije, pa ulažu milijarde dolara u razvoj te tehnologije – govori naš putopisac i autor kina Rostuhar pa nastavlja:

– Kino ima 25 mjesta, udobnih stolica u kojima se ne gleda na platno, nego svaki posjetitelj na glavu stavlja VR naočale te uranja u sasvim novi svijet od 360 stupnjeva, i zapravo je to mjesto sličnije teleportaciji u neku drugu dimenziju, nego klasičnom kino iskustvu.

FOTO Svjetski poznati rodan Klepetan ima novu družicu

Kako izgleda film gledajući ga kroz VR naočale, kad gledatelj okrene glavu, ne vidi više kokice i sok u krilu, već je uronjen u drugu stvarnost?

– I sam sam snimio prvi hrvatski VR film "Lovci sakupljači VR", a koji je onda negdje trebalo i prikazivati (smijeh), pa sam zato izgradio cijelo kino. Moj film gledatelja vodi u Tanzaniju, ususret jednom od posljednjih plemena na planetu, koje i dalje živi onako kako su živjeli prvi ljudi, dakle kako smo mi kao vrsta živjeli veliku većinu svoje povijesti. U snimanju tog filma, ali i cijelog projekta, itekako mi je pomogao prijatelj Denis Matijević, čiji brend "Fisherija" naši građani dobro poznaju, a ovo su naši rezultati. Konkretno, gledatelj s VR naočalama doslovce ima osjećaj da sjedi s plemenom Hadze, lovcima sakupljačima koje živi oko jezera Eyasi u Tanzaniji. Iz prve ruke uz vatru sluša plemenske priče, mitove koje prenašaju djeci, što im je zapravo škola, promatra pripadnike Hadza kako se zezaju, kako odlaze u lov, pa ih u tom lovu i sam gledatelj prati.

Penje se s pripadnicima plemena na vrh drveta baobab ne bi li sakupio divlji med pčela. Zaista ima osjećaj da je u interakciji s njima, da je stvarno – tamo. Uvjerljivo je, mnogi posjetitelji govore kako su zaboravili da su u Petrinjskoj te, gledajući film, otplovili u neki novi, drukčiji svijet, koji bi teško mogli vidjeti sve i da otputuju tamo – govori Rostuhar, autor projekata "Ljubav oko svijeta", "Polarni san" i "Hrvatska iz zraka".

VEZANI ČLANCI:

Dolaze i strani gosti

Od prošlog tjedna prikazuje se u Petrinjskoj i "Soloist", jedan od najboljih VR filmova, čiji je glavni akter penjač Alex Honnold nagrađen Oscarom za najbolji dokumentarni film o prvom ljudskom usponu bez osiguranja na El Capitan u američkom Yosemiteu. O čemu se u "Soloistu" radi?

– Autora tog filma, ponajboljeg svjetskog VR filmaša Jonathana Griffitha upoznao sam prije dvije godine preko zajedničkih poznanika u alpinističkim krugovima u Chamonixu, on me i savjetovao oko snimanja mog filma "Lovci sakupljači", a gledatelj prati kako Alex Honnold bez ikakvog osiguranja penje teške smjerove na najspektakularnijim velikim stijenama na Dolomitima i Chamonixu. I taj film gledatelje teleportira na vertikalne stijene, stotine metara iznad tla, gdje iz neposredne blizine promatraju Alexovu vještinu plesa na rubu života i smrti. Praktički su s njime 500 metara iznad zemlje, na stijeni bez konopa i osiguranja, prateći uspone na mjesta koja su nama nedostupna. Na kinoprogramu je i film "Osvajanje neba" sira Davida Attenborougha, 97-godišnjaka i legende BBC-a, koji je uz pomoć nevjerojatnih snimaka i animacije ispričao priču kako se život na zemlji oslobodio okova gravitacije i vinuo u zrak još od doba dinosaura pa sve do današnjih ptica.

Koliko dugo prvo hrvatsko VR kino radi?

– Počeli smo prvih dana prosinca, radimo eto četiri mjeseca, i broj posjetitelja raste. Filmove je odgledalo nekoliko tisuća Zagrepčana i turista, dolazili su i gosti iz Japana, Amerikanci, film "Lovci i sakupljači" došli su vidjeti i studenti antropolozi s fakulteta u Zadru, ciljano su u kino došli i iz Sarajeva, Beograda, pa i delegacija iz Dubaija koja želi takvo VR kino otvoriti u prijestolnici Ujedinjenih Arapskih Emirata. Glas o VR kinu se tek širi, mnogi ne znaju da u centru Zagreba imamo još jedan mali korak u otkrivanju budućnosti i novih ideja, da smo i u tome prvi…

VIDEO: Snažan potres pogodio je znamenitosti Taoyuana u Tajvanu