Frekventan zagrebački prijelaz zatvoren od ponedjeljka. Zna se i zašto

Željezničko-cestovni (pješački) prijelaz Republike Austrije bit će zatvoren od ponedjeljka od 8 sati sati do nedjelje, 24. ožujka do 20 sati zbog sanacije željezničkog kolosijeka. Iz gradske uprave mole sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.

A podsjetimo i kako je do idućeg petka 15. ožujka zatvorena Kačićeva od Kršnjavoga do Klaićeve ulice. Kao što je ranije najavljeno, izvodi se druga faza radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda. Za prometovanjem vozila predlažemo obilazni smjer Kršnjavoga – Vukotinovićeva – Trg Mažuranića – Rooseveltov trg – Klaićeva.

Sve sudionike u prometu iz gradske uprave mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća. Posebno apeliramo na pješake da obrate pozornost s obzirom na to da će nogostup biti zauzet te je njihovo kretanje predviđeno označenim obilaznim pravcima.

Podsjetimo, gužve se očekuju i na južnom dijelu Zagreba. Naime, zbog prekopa nogostupa na Aveniji Većeslava Holjevca kod broja 42 do 16. ožujka bit će otežan promet u razdoblju od 8.30 do 15 sati. Povremeno će se zauzimati jedan prometni trak, i to najdulje na pola sata.

