FOTO Petardama demolirali školu u Zagrebu u novogodišnjoj noći: Razbili vrata i prozore, prevrnuli koševe za smeće...

"Žrtva" novogodišnje noći bila je i Osnovna škola Lovre pl. Matačića u zagrebačkom Folnegovićevom naselju. Sudeći po fotografijama koje nam je ustupio čitatelj, netko je školu zasuo petardama te razbio stakla ulaznih vrata, par prozora, ali i skelu koja se nalazi kod škole jer je nedavno završena obnova dvorane i dvorišta. Osim toga, na podu, ispred i oko škole, mogu se vidjeti i ostatci iskorištene pirotehnike pa se da zaključiti kako je ona i krivac za štetu koja je nastala na ovoj ustanovi u Folnegovićevom naselju.

"Kada sam vidio ove slike prosto nisam vjerovao pa sam otišao to vidjeti uživo, sramota je najmanje što se može reći ovo je namjerno uništavanje naše imovine, dvorane škole, novog igrališta", "Tužno, pretužno. Zbog normalne djece i normalnih ljudi, ovom divljaštvu se mora stati na kraj. Gdje su sada oni koji su ovo podržavali?", "Ovo je prestrašno i pretužno. Kazniti i počinitelje i roditelje ako se radi o maloljetnicima. Užas i sramota!", "Mislim da je svaki komentar suvišan. Sramotno da se ovakve stvari radi", samo su neki od komentara ispod objave u Facebook grupi Folka za sve.

Autor fotografija napisao je u komentarima kako su i koševi za smeće u blizini škole bili prevrnuti, no on ih je podigao. Spomenuo je kako su i oni zamijenjeni novima prije par mjeseci, no opet su razbijeni. Kako piše 24 sata, kontaktirali su zagrebačku policiju koja do poziva nije imala dojavu o događaju, ali su rekli kako će izići na teren.