FOTO Otvorena izložba 'Zračni napad na Banske dvore 1991.': Nekoliko sati nakon napada zvali su me iz Ureda predsjednika

Namještaj je letio na sve strane, svi su lusteri popadali, prozori su izbijeni iz okna, a stakla su se rasprsnula na sitne komadiće. Tako su na današnji dan prije 33 godine izgledali Banski dvori nakon zračnog napada Jugoslavenske narodne armije na Zagreb. Eksplozijom devastirane prostore državnih čelnika tada su zabilježili brojni fotoreporteri, a neke od fotografija, koje potpisuje Luka Mjeda, mogu se razgledati i na izložbi, koja je danas otvorena u Atelieru LM u Radićevoj 20.

– Tog dana zračne uzbune su počele već prije sedam sati ujutro, većina sugrađana bila je u skloništima, a napad se dogodio nešto poslije 15 sati. Iznad Zagreba letjelo je nekoliko aviona, a dva su se kretala od juga prema sjeveru i ciljala u atrije Banskih dvora. Bile su to bombe koje eksplodiraju nekoliko metara iznad zemlje, a točno su znali u kojoj se prostoriji obično u to vrijeme nalaze predsjednik Franjo Tuđman, Stjepan Mesić i Ante Marković. Srećom, desetak minuta prije napada su se razišli – prisjeća se Mjeda.

U povodu obilježavanja 33. obljetnice, u prostorima Memorijalnog centra raketiranja Zagreba 1991./1995. u Petrićevoj 4/1, danas je predstavljena i publikacija "Zračni napad na Banske dvore 1991.", koju također potpisuje Mjeda, a nastala je u zajedničkom izdanju Muzeja grada Zagreba i Hrvatskog fotografskog centra. U publikaciji se nalazi 28 fotografija, ali i naslovnice domaćih i stranih medija koji su izvještavali o događaju, a među njima su bili i talijanska La Stampa, francuski L'Express te islandski Morgenbladet.

– Nekoliko sati nakon napada mene su zvali iz Ureda predsjednika da dođem snimiti devastirane prostore, ali većina fotografija je nastala dan kasnije. Sve je bilo odlično organizirano, proveo sam ondje nekoliko sati, fotografirajući po svim katovima, a nekoliko dana kasnije te je fotografije gledao i Mihail Gorbačov, tadašnji predsjednik Sovjetskog saveza – dodaje.

Izložbu u Radićevoj 20 možete razgledati do 20. listopada, svakog dana od 10 do 13 te od 17 do 20 sati. Po zatvaranju izložbe Mjeda će, dodaje, fotografije pokloniti Muzeju grada Zagreba, čime će doprinijeti čuvanju sjećanja na jedan od najtežih dana u povijesti zagrebačkog Gornjega grada.

Također, u sklopu istog programa predstavljen je i katalog izložbe "Vojarna Maršal Tito u Zagrebu 1991.", koja je prvi put, u prosincu 2021. postavljena upravo u Memorijalnom centru. Katalog je sastavljen od izložbenih tematskih cjelina, prateći kronološki odnos grada, građana i branitelja s jedne strane, i svoje najznačajnije vojarne i njene posade s druge strane, kroz cijelu 1991. godinu. Događanja oko ove velike gradske vojarne, prilog su kontekstu ratnih zbivanja u gradu Zagrebu koja su kulminirala zračnim napadom Jugoslavenske narodne armije na Gornji grad, s ciljem provođenja atentata na političko vodstvo Hrvatske ali i Jugoslavije.

Muzej grada Zagreba, već dugi niz godina u prostoru Memorijalnog centra raketiranja 1991./1995. obilježava obljetnice napada na Banske dvore. Kroz program obilježavanja ovog važnog događaja, predavanja i svoja sjećanja do sada su izlagali brojni stručnjaci i sudionici, a predstavljena je i jedna fotomonografija u izdanju Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.