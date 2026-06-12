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Gornji Stenjevec

FOTO HDZ-ovci objavili kako izgleda 'sanacija' u Zagrebu: Je li ovo stvarno gotovo?

HDZ/Facebook
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
12.06.2026.
u 08:30

Fotografije saniranog kolnika kod okretišta autobusne linije 131 u Bizeku izazvale su raspravu na društvenim mrežama. Nakon što je HDZ Gornji Stenjevec objavio kako je problem na koji su upozoravali napokon riješen, dio građana počeo je komentirati način na koji su radovi izvedeni.

Objava HDZ-a Gornji Stenjevec o sanaciji oštećenog kolnika kod okretišta autobusne linije 131 u Bizeku izazvala je brojne reakcije građana, a većina komentara odnosila se na kvalitetu izvedenih radova. – Nakon što smo upozorili na oštećenje kolnika kod okretišta autobusne linije 131 na Bizeku, koje je predstavljalo ozbiljan problem za prolazak  Fotografije zakrpanog dijela prometnice ubrzo su potaknule raspravu među građanima. Neki smatraju da je posao odrađen površno.vozila, problem je na kraju "saniran" – poručili su iz HDZ-a, pritom riječ saniran stavivši pod navodnike.

– Zaboravili fuge izvući – napisao je jedan Zagrepčanin. – Samo još fuge popuniti i dobro. Osjećaj kao na starom Kvatriću – stoji u jednom komentaru. Drugi su se manje bavili samom sanacijom, a više političkom pozadinom objave. – Problem je iz vremena Bandić/HDZ vlasti kad se na fontanama i sličnim projektima trošio novac – piše u komentarima. – Jako boli što nemate vlast u Zagrebu. Nadam se da ćete je jednom osvojiti, a onda ću vas svaki dan podsjećati na nedostatke u gradu – poručio je komentator.

 
Ključne riječi
Zagreb

Komentara 1

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Avatar Samodesno
Samodesno
08:55 12.06.2026.

Možemovci su za Stenjevac.

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