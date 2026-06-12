FOTO HDZ-ovci objavili kako izgleda 'sanacija' u Zagrebu: Je li ovo stvarno gotovo?

Objava HDZ-a Gornji Stenjevec o sanaciji oštećenog kolnika kod okretišta autobusne linije 131 u Bizeku izazvala je brojne reakcije građana, a većina komentara odnosila se na kvalitetu izvedenih radova. – Nakon što smo upozorili na oštećenje kolnika kod okretišta autobusne linije 131 na Bizeku, koje je predstavljalo ozbiljan problem za prolazak Fotografije zakrpanog dijela prometnice ubrzo su potaknule raspravu među građanima. Neki smatraju da je posao odrađen površno.vozila, problem je na kraju "saniran" – poručili su iz HDZ-a, pritom riječ saniran stavivši pod navodnike.

– Zaboravili fuge izvući – napisao je jedan Zagrepčanin. – Samo još fuge popuniti i dobro. Osjećaj kao na starom Kvatriću – stoji u jednom komentaru. Drugi su se manje bavili samom sanacijom, a više političkom pozadinom objave. – Problem je iz vremena Bandić/HDZ vlasti kad se na fontanama i sličnim projektima trošio novac – piše u komentarima. – Jako boli što nemate vlast u Zagrebu. Nadam se da ćete je jednom osvojiti, a onda ću vas svaki dan podsjećati na nedostatke u gradu – poručio je komentator.