Došlo je do kvara tramvaja na Borovju, linije voze preusmjereno

Zbog kvara tramvaja na Borovju, tramvaji linija 6, 7 i 8, u smjeru Zapruđa, prometuju preusmjeren, javljaju na stranicama Holdinga.

Tramvaji linije 6 od autobusnog kolodvora prometuju do Žitnjaka, tramvaji linije 7 Ulicom grada Vukovara te Savskom do Savskog mosta, dok tramvaji linije 8 prometuju do Heinzelove.

Od ostalih izmjena u prometu, stajalište Zapruđe zapad će zbog sanacije Mosta mladosti tramvajsko privremeno biti ukinuto u četvrtak i petak (20. i 21. svibnja). Tramvajska linija 8 prometovat će do Sopota.