Dokumentarci pod vedrim nebom uz Savu za kraj ljeta

Uz savski nasip, u Velikom dvorištu Pogona Jedinstvo, u petak i subotu će se održati večernje open air projekcije dokumentarnih filmova. Riječ je o Savskom doku, besplatnom open air filmskom programu koji organizira Pogon u partnerstvu s Restartom i Kinoklubom Zagreb. Za pravi filmski doživljaj posjetitelje očekuju i kokice, dok će osvježavajuća pića moći nabaviti na vanjskom šanku Pogonovih susjeda u Močvari.

– Povratak gradskih gužvi i polagane pripreme za povratak na posao, faks i školu lakše su uz druženje i laganu dozu kulture. Zato smo vam za sam kraj kolovoza pripremili dokumentarni filmski program idealan za nježan povratak u stvarnost – poručili su organizatori.

Program započinje u petak u 20 sati kada će se prikazivati "Sjećanja u polaroidima", film Luke Duvančića. Autor se vraća na mjesta uz koja ga vežu sjećanja i snima ih Polaroid fotoaparatom, a zatim fotografije manipulira koristeći AI program. Film istražuje pouzdanost sjećanja, koliko su podložna promjenama kroz godine i kako te promjene oblikuju percepciju prošlosti. Moći će se pogledati i film češke redateljice Marte Kovářove "Svijet po mjeri mog tate", dokumentarac koji bilježi zajednički san fizičara i njegove kćeri umjetnice o učinkovitom rješenju za spas planeta, te "Teletext", film Nele Gluhak.

U subotu su na repertoaru "Rezidba" i "Funne: djevojke koje sanjaju more". "Rezidba" je nagrađivani kratki film Katarine Dude koji prikazuje kako se jedan djed uhvatio ukoštac sa snimanjem i montažom i je li uz pomoć svoje unuke Katerine Dude uspio u filmski medij prenijeti svakodnevicu malog mjesta na moru. A da nikakve zdravstvene tegobe, ekonomske krize i strahovi ne mogu spriječiti grupu odlučnih talijanskih zlatnih djevojaka da se po prvi put u životu zapute na more u Hrvatsku, vidi se u filmu Katie Bernardi "Funne: djevojke koje sanjaju more".