Dokumentarac o Kugla glumištu pogledajte u utorak u KiC-u

Zbog ugradnje spremnika važna ulica u strogom centru zatvara se za promet do vikenda

Petrinjska ulica kod raskrižja sa Šenoinom od sutra pa sve do četvrtka, od 8.30 do 15 sati te u petak od 8.30 do 18 sati bit će zatvorena z asv promet