Djelatnici Rebra prosvjedovali zbog kaosa s parkiranjem: 'Neki razmišljaju o otkazu i ranijem odlasku u mirovinu'

Kao što smo pisali proteklog tjedna, u subotu je za pacijente zatvorena garaža Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Kako bi se izišlo u susret djelatnicima, umjesto dotadašnjih 200 za njih je izdvojeno 800 parkirnih mjesta. Međutim, djelatnika je mnogo više nego što je slobodnih mjesta u garaži, a pojedini sindikalisti nezadovoljni su načinima na koji su se ta mjesta dodjeljivala

Zato su danas u 11.30 sati održali prosvjed. "Tražimo transparentnost na koju se trebaju ugledati druge bolnice dobili smo bolnicu punu felera, koja nema komunikaciju s svojim radnicima. Onaj koji šuti često puta mora jer je u dilu s poslodavcem ili Vladom RH", poručila je na svom Facebook profilu Gordana Miškulin, predsjednica Podružnice KBC Zagreb Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara.

Poslodavac, odnosno KBC Zagreb, podijelio je karte za parkiranje u garaži, ali u obzir nisu bili uzeti važni kriteriji poput toga je li netko često u smjeni po 24 sata, ima li djelatnika koji imaju malu djecu te koju dovode u vrtić u sklopu bolnice, dodala je. Mnogi roditelji sad nemaju način da dovode svoju djecu u vrtić kao što su to dosad činili. Na prosvjed je stiglo nekoliko desetaka djelatnika bolnice.

"Našli smo se da progovorimo o našem problemu, a to je šutnja administratcija naše uprave. Nemamo informaciju što se događa na Rebru, zašto smo ostali bez parkirnih mjesta. Zašto se dogodilo da svaka klinika i svaki zavod odlučuju o nahođenju naših šefova. Imamo pacijente koji su invalidi i ne znamo hoće li dobiti parkirno mjesto. Znamo da će biti podijeljeno 800 mjesta, od kojih je stotinu trebalo biti za invalide", rekla je Miškulin. Napomenula je i da je otvoren privatni vrtić u sklopu bolnice, a roditelji ne smiju ući unutra da ostave djecu. "Nitko od njih nije uspio dobiti mjesto", rekla je.

Sljedeći problem za one koji su već krenuli parkirati je s automatima "Park & Ride", koji rade tek od sedam sati, a neki su već dobili kazne. Ljudi nisu uspijeli ući u tri autobusa, a neki nisu ni došli", rekla je još. Miškulin je rekla i da su neki dobili pravo parkiranja na platou bolnice. "Ono što mene kao sestru koja je 18.11 napunila 40 godina radnog staža najviše boli, to je da se stalno govori da smo najbolji, najveći i najljepši. A mi padamo na prvoj stepenici, a to je komunikacija naše uprave sa svojim radnicima. Rečeno nam je da se obratimo gradonačelniku i da nam on izgradi neka parkirnih mjesta, što nije prava komunikacija", rekla je.

Dodala je i da će biti problema kad se održavaju utakmice na Maksimiru te kad se krene s izgradnjom novog stadiona. "Što će nam tada reći? Postoje i oni koji razmišljaju da odu u mirovinu, da daju otkaz i da potraže radno mjesto u nekoj drugoj bolnici", dodala je.

"Ovo je kaos. Danas sam još ušla u autobus, kako će biti od sutra, tko to zna. Živim u Prečkom pa mogu i tramvajem, ali problem su mi smjene. Mislim da nakon 38 godina radnog staža neke benefite i zavrijeđujem. Do sada sam dolazila autom, radim u smjenskom radu, dakle po 12 sati. Evo, sad zbog ovoga na karticu za parking nemam pravo, tako da će vjerojatno biti - snađi se druže. Znam da je teško, ali mislim da se ovo puno bolje moglo organizirati jer će garaža vikendima, primjerice, biti prazna", rekla nam je sestra Mirjana Buzov.