Dao je život da zaštiti prijatelje: 'Čuvar' gradilišta Oktogona sad vječno živi u centru Zagreba

Bio je čuvar gradilišta, voljeli su ga baš svi, a na kraju je zaslužio i vlastititu ploču u Bogovićevoj ulici. Gotovo svi Zagrepčani znaju za Pluta, psa koji je nekoć čuvao gradilište Oktogona te bio omiljen među radnicima. Priča o psu je iz 1899. godine, kada je Pluto dolutao do buduće Prve hrvatske štedionice te odmah šarmirao radnike koji su ga "posvojili" i počeli hraniti.

Kako je Pluto posao čuvar gradilišta prozvali su ga "građevnim psom", a zavoli ga je i glavni arhitekt budućeg objekta Josip pl. Vancaš. Sretan je život proveo ljubimac građevinaca, a završio je plemenito i tragično. Pred sam kraj gradnje Oktogona, naime, u kompleks su provalili lopovi, a Pluto je odmah krenuo u obranu teritorija i prijatelja koji su ga hranili.

04.08.2019.,Zagreb, Bogoviceva ulica, spomenik psu na fasadi zgrade. Gradjevni pas Pluto koji je cuvao gradiliste kada se radila zgrada na Bogovicevoj ulici.rPhoto: Marin Tironi/PIXSELL Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Pluto je, na žalost, tada poginuo, a ražalošćeni radnici i arhitekt Vancaš odlučili su mu se zahvaliti na vjernosti i predanosti tako što su mu podignutli spomen ploču s reljefnim prikazom. Čitavo je stoljeće reljef bio u prolazu Oktogona, a onda je priču o Plutu otkrio administrator Facebook grupe Zakaj volim Zagreb. On je urgirao da se ploča stavi na vidljivo mjesto pa je tako gradonačelnik Milan Bandić odredio da će ona biti smještena u Bogovićevu ulicu.

Koliko je Pluto ostao važan za Zagreb govori i činjenice da su Kraljevi ulice, organizatori festivala Cest is the best, njemu u čast pokrenuliPlutrku, trku vlasnika i njihovih pasa koja se od tada odvija svake godine u sklopu festivala.