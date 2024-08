Crno-bijele filmske večeri u Parku Bartula Kašića: 'Nek' oživi dobri duh zagrebačkih kina!'

Zagreb dobiva još jedan kasnoljetni kulturni projekt na otvorenom. U jednom od svojih kvartovskih parkova. A kako će vikend pred nama biti lijep i topao ako ste za neko ugodno večernje druženje na dekicama i stolčićima, onda biste se već večeras te sutra i preksutra, zatim i idućeg vikenda, mogli uputiti do Parka Bartula Kašića (između Ulice Bartula Kašića i Tuškanove), gdje će se u sklopu Plana grada održati prve filmske večeri nazvane "Nek' oživi dobri duh zagrebačkih kina!", u znak sjećanja na nekoliko starih i omiljenih, ali već desetljećima zatvorenih zagrebačkih kina u Donjem gradu. Ideja za ovakvo okupljanje potekla je od mjesnog odbora Pavao Šubić, a onda se u cijelu priču uključilo još sedam gradskih mjesnih odbora. Dobri duh starih zagrebačkih kina oživjet će večeras u 20 sati, i to glazbom, što znači da će građani u nostalgičnu filmsku priču ući pjevajući i plešući uz bend koji nije odabran nimalo slučajno, već promišljeno, zbog simbolike. Ime mu je - Ljetno kino.

– Grad Zagreb za ovu je godinu u sklopu Plana potreba izdvojio novac za organizaciju kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija namijenjenih građanima našeg grada. Te su priredbe besplatne, a njihova je svrha povezivanje i druženje građana Zagreba. Vijeća mjesnih odbora Pavao Šubić, Petrova, Kralj Zvonimir, Zrinjevac, Nadbiskup Antun Bauer, Matko Laginja, Hrvatski narodni vladari i Eugen Kvaternik, uz potporu vijeća gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak, pripremila su za građane besplatne filmske večeri. To je posveta nekadašnjim kultnim kinima u istočnom dijelu Donjeg grada – "Studiju" u Vlaškoj, "Partizanu" na Kvatriću i "Mosoru" u Zvonimirovoj - čiji dobri duh želimo oživiti – kazao nam je Neven Penzar, naš bivši kolega, dugogodišnji lektor u Večernjm listu koji je sad lektor u Školskoj knjizi te predsjednik mjesnog odbora Pavao Šubić.

Dodajući kako je organizator ovog događanja zagrebački Kulturno informativni centar, a tehničku podršku daju tvrtka Rezolucija d.o.o. i Centar za kulturu i informacije Maksimir, Penzar je otkrio i detaljan crno-bijeli filmski program. Večeras u 20 sati sve počinje koncertom Ljetnog kina. Sutra slijedi projekcija filma Branka Bauera iz 1956. "Ne okreći se, sine”, a preksutra je na redu "Rondo" Zvonimira Berkovića, snimljen 1966. Idućeg petka očekuje nas "H-8" Nikole Tanhofera iz 1958, a sve završava naredne subote s još jednim Bauerovim remek-djelom "Martinom u oblacima", snimljenim 1961.

– Filmske večeri pod vedrim nebom svojim će koncertom otvoriti Ljetno kino, najveseliji bend s okusom mora i okusom soli. Cjelovečernjim igranim filmovima koje će se moći pogledati zajedničko je to što se njihova radnja zbiva ili barem počinje u našem gradu. Ponesite sa sobom malo dobre volje, štokrl, jastučić ili dekicu, pronađite zgodno mjesto u parkiću i opustite se. Pozovite i povedite svog muža ili ženu, djecu, prijatelje, susjede, one koje možda baš i ne volite, a ni oni ne vole vas, ali zato vole film... Sve filmske projekcije počinju u 20.30. Ulaz je besplatan, svi ste dobrodošli. Naš parkić je prekrasan, nudi pregršt mogućnosti, od proljeća do jeseni možemo organizirati niz događanja, i zato vas s velikom radošću pozivamo da nam se pridružite, kao što se ovoj ideji pridružilo još sedam mjesnih odbora. To je velika stvar jer smo se okupili oko zajedničke plemenite ideje, a to je da zbližimo građane i priuštimo im lijep, kulturni sadržaj. I to besplatno – poručio je građanima Neven Penzar, za kraj još jednom ponovivši - nek' oživi dobri duh zagrebačkih kina!