Blokadom ulaza na kompostanu otvaramo sezonu prosvjeda zbog smrada na Bukovcu

Bukovcu je dosta smrada komposta, sve glasnije poručuju susjedi. Nesnosni vonj koji se ne prestaje širiti s kompostane rasadnika Zrinjevca na Čretu i dalje je glavna tema u tom dijelu metropole. Smradom su najzahvaćeniji kvartovi Gornji Bukovac, Jazbina, Čret, Jazbinski odvojci i Dotrščina, stoga stanovnici najavljuju veliki prosvjed. Održat će se u subotu u 11 sati pred kompostanom, a prosvjednici najavljuju da će na neko vrijeme blokirati ulazak kamionima s kompostom koji se onamo dovozi za potrebe rasadnika.

Stroj za prozračivanje vidjeli nismo

Početkom tjedna pokrenuta je i peticija kojom se traži poništavanje dozvole za gospodarenje otpadom kojom je omogućeno dovoženje većih količina raznog biootpada na kompostanu rasadnika. "Prema postojećoj dozvoli, na lokaciju se smije dovoziti 15.000 tona biootpada, što je uvećanje za 50 posto bez posebnog objašnjenja. A prema izračunima, i te nove količine su odavno prekoračene, što znači da se biootpad odlaže nelegalno pa se zbog toga i dovozi noću, a nakon istovara se prekriva zemljom. Otpadni materijali mogli bi negativno utjecati na tlo i podzemne vode koje su dio gradskih sustava, a procesi oporabe neopasnog otpada rezultirati emisijama koje su nedvojbeno štetne kroz zrak koji svi udišemo", stoji u tekstu peticije koju je potpisalo oko 1300 Zagrepčana.

Okupljanjem u subotu, poručuju organizatori, otvara se sezona koja će se nastaviti nizom manjih kontinuiranih prosvjeda dokle god se dozvola ne ukine i kompostana ne vrati u prvobitno stanje. Jedan od zahtjeva prosvjednika jest i da se na dnevni red iduće sjednice Vijeća gradske četvrti Maksimir ponovno stavi prijedlog o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom koja omogućuje kompostiranje većih količina kuhinjskog biootpada na Čretu, što susjedi smatraju glavnim razlogom pojave smrada. Taj su prijedlog inicijative Smrad s Bukovca, podsjetimo, prihvatili mjesni odbori Dotrščina, Bukovac i Maksimir te prezentirali Vijeću četvrti, no on je sa sedam glasova protiv, sedam za i jednim suzdržanim odbijen, što je dodatno razljutilo stanovnike, baš kao i činjenica da je prije mjesec dana gradonačelnik Tomislav Tomašević obećao da se biootpad onamo neće voziti, no to nije zaustavilo širenje smrada.

– Naš prosvjed podržavaju i susjedne gradske četvrti Podsljeme te Gornja i Donja Dubrava, gdje se također povremeno osjeća smrad s Čreta. Njima smo uputili poziv da podrže naš zahtjev za ukidanjem dozvole, što će uvrstiti na svoje sjednice – kaže Stjepan Pavičić, jedan od osnivača inicijative Smrad s Bukovca.

25.1.2024., Zagreb - Kompostana u Markusevcu iz koje se siri neugodan miris koji na koji se zale stanari iz obliznjih kuca. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Na sjednici Vijeća četvrti Podsljeme, održanoj u srijedu, sa šest je glasova za podržana inicijativa, a protiv je glasalo troje vijećnika platforme Možemo!.

– Inspekcijski nadzor na lokaciji je još u tijeku, a na teren su izišli inspektori vodne, okolišne i građevinske inspekcije državnog inspektorata. Bez obzira na sve što poduzimamo, s kompostane i dalje smrdi, što susjedi redovito prijavljuju. Netočno je i da se na lokaciji, kako tvrde iz Grada, upotrebljava stroj za prozračivanje mase. Često obilazimo kompostanu i takav stroj nikada nismo vidjeli jer provjetravaju raskopavanjem bagerom – navodi Pavičić.

Uz kompostanu, kažu u inicijativi, smrde i papiri, odnosno dokumentacija na temelju koje je 22. prosinca prošle godine Čretu izdana desetogodišnja dozvola prema kojoj se ondje omogućuje skladištenje i procesuiranje 17 vrsta otpada.

– Legalnost dozvole je upitna pa nam se čini da će se slučajem uskoro uz Inspektorat baviti i DORH. Naši pravnici poručili su dokumentaciju koju nam je ustupio Zrinjevac i uočili niz spornih stavki – govori Maris Špero iz inicijative.

Svi navodi iz zahtjevne dokumentacije se provjeravaju, dodaje, uključujući tehničko stanje vodova za odvod procjednih voda, a papire "češlja" i tim pravnika koji podržava Inicijativu. Dosad je utvrđeno, kaže, kako je zahtjevu za izdavanje dozvole priložen izvadak iz zemljišnih knjiga koji ne odgovara stvarnom stanju izvatka koji je vidljiv u zemljišnim knjigama, što znači da podatak nije važeći niti odgovara stanju čestice u trenutku traženja dozvole. Utvrđeno je i kako se uporabna dozvola koja je naizgled priložena odnosi na parcelu nasuprot ulazu u rasadnik, odnosno crpnu stanicu Blizne, a ne na područje kompostane.

– Izostavljanjem bitnih dijelova dokumentacije i sadržaja izvatka iz zemljišnih knjiga te podmetanjem nevažećih izmjena pod važeće, u tražitelj je u najmanju doveo u zabludu sve službenike koji su odlučivali o dozvoli – navodi M. Špero.

Grad: Uključen je stručni elaborat

S dozvolom je sve u redu, poručio je pak Tomašević u srijedu gostujući u emisiji Zagrebi po Zagrebu na Radiju Sljeme.

– Onamo se neće odvoziti nikakva plastika, a ni biootpad iz kućanstava. On se odvozio iznimno dok nije provedena java nabava i sada se vozi izvan Zagreba – rekao je Tomašević. Slično su iz Grada odgovorili i na naš upit.

– Kompostana Markuševec na lokaciji Čret započela je s radom još 1996. Dokumentacija na temelju koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom na lokaciji uključuje uporabne dozvole iz 1996. i 2008. te građevinsku iz 1996. Izrađivač elaborata je tvrtka IPZ Uniprojekt Terra, koja ima suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Elaborat je sastavni dio dozvole i javno dostupni dokument te su u njemu označeni tehnološki procesi koji će se odvijati na lokaciji, sve na odgovarajućoj podlozi izvoda iz katastarskog plana i podlozi iz glavnog projekta – kazali su u Gradu.

A da je dozvola izdana netransparentno smatra i Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.

– Dozvola je izdana na nezakonit i netransparentan način te bez studije utjecaja na okoliš, jednako kao i dozvola za proširenje kapaciteta na Jakuševcu prije dvije godine. Obje dozvole izdane su za odlaganje više tisuća tona otpada pokraj obiteljskih kuća. Izgleda da je takvo postupanje modus operandi "zelene" gradske vlasti kojoj očito nije dovoljan smrad koji se širi s Jakuševca, već svojim nekompetentnim politikama smrad šire i iz pluća Zagreba – poručuje Pavlović.

