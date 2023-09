Biciklistička karavana sutra prolazi kroz Zagreb: Neke od frekventnih prometnica bit će privremeno zatvorene

U povodu održavanja biciklističke utrke CRO RACE 2023, a na zahtjev organizatora, Grad Zagreb je donio suglasnost za privremeno zatvaranje prometa u nedjelju i to od 8 do 17 sati, na sljedećim lokacijama:

Slavonska avenija od čvora Ivanja Reka do Ulice Hrvatske bratske zajednice – Ulica Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara – Ulica Hrvatske bratske zajednice– Avenije Većeslava Holjevca – Most Slobode – Avenija Većeslava Holjevca – Avenija Dubrovnik.

Promet za ostala vozila u smjeru voženja utrke, neće se zatvarati cijelo vrijeme održavanja utrke na pojedinoj dionici, već samo neposredno uoči nailaska i za vrijeme prolaska natjecatelja, poručuju u policiji. Na kolnicima gdje se promet odvija dvosmjerno, promet iz suprotnog smjera zatvarat će se do 30 minuta prije nailaska natjecatelja, osim zapadnog kolnika Ulice Hrvatske bratske zajednice koji će biti zatvoren od 8 do 17 sati, stoga se mole vozači koji se zateknu na takvim dionicama da svoja vozila uklone s kolnika a ukoliko to ne bude moguće zaustave uz desni rub kolnika te pričekaju prolazak zaštitnice utrke.



-Uz navedeno, svi sudionici u prometu koji se zateknu na navedenim dionicama utrke dužni su se pridržavati naredbi policijskih službenika na terenu. Zagrepčanima se unaprijed ispričavamo zbog eventualnih čekanja i/ili zastoja koji će se događati zbog provedbi mjera osiguranja navedene profesionalne biciklističke utrke te ih pozivamo da koriste alternativne pravce dok u slučaju da se zateknu u zonama privremene zabrane prometa, molimo da svi sudionici poštuju upute policijskih službenika i redara na trasi kretanja navedene utrke na prometnicama zagrebačke županije i Grada Zagreba- dodaju u PUZ-u.

