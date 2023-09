Junak Zagrebove pobjede u LP za VL: 'Osjećam da je ovo moja sezona. Uzor mi je Landin'

Matej Mandić, sjajni mladi vratar, jedan je od najzaslužnijih za prvu ovosezonsku pobjedu rukometaša Zagreba u skupini Lige prvaka. Zaključao je Matej svoja vrata norveškim rukometašima pa je Kolstad na kraju uvjerljivo izgubio (31:20). Matej je imao 17 obrana, 47 posto uspješnih obrana, a poslije je sam priznao:

– Da, moguće je da mi je ovo najbolja seniorska utakmica, odnosno utakmica s najviše obrana i najvećim postotkom obranjenih udaraca. Jedini koji me namučio bio je Gudjonsson, kojem nikako nisam uspijevao obraniti sedmerac, a i zabio mi je nekoliko pogodaka s krila – rekao je Matej, dodavši:

– Bili smo sjajni na svim poljima. Sjajno smo trčali – kako u napad tako i u obranu. Napad je bio discipliniran – nismo gubili lopte, bili smo strpljivi i precizni u šutu te na kraju stigli do velike pobjede. Na početku možda nismo najbolje otvorili, ali nakon toga počeli smo se vraćati, počeli smo igrati obranu i na kraju sam to popratio iza, na golu. Sve je super izgledalo. Svesti Kolstad na dvadeset golova, od čega su imali sedam ili osam sedmeraca, nije mala stvar. Dobro smo trčali i prema naprijed i prema nazad, mislim da je to bio ključ ove pobjede. Imali smo disciplinu u napadu, nismo radili tehničke greške i to je jedan od razloga zbog kojeg nam nisu mogli "vući" u leđa.

Budućnost našeg rukometa

Može li Matej ovakve obrane ponoviti, može li ovako dobro ili približno dobro braniti u nizu?

– Mislim da mogu, nakon što sam prošlu sezonu većinom propustio zbog ozlijede, osjećam da će ovo biti moja sezona. Ali, ne treba samo mene hvaliti, naša pobjeda nad Kolstadom zasluga je svih igrača, posebno onih koji su dali veliki doprinos u obrani – priča Matej.

VEZANI ČLANCI:

Za Mateja se već godinama govori da je budućnost hrvatskog rukometa na vratarskoj poziciji. Dominik Kuzmanović i on bili su do ove godine sjajni vratarski tandem juniorske reprezentacije, a sada su i članovi seniorske reprezentacije. Dva vratara, oba 2002. godište, članovi su jedne od najtrofejnijih i najpotentnijih hrvatskih rukometnih generacija. Osvojili su drugo mjesto na europskom prvenstvu u Hrvatskoj prošlog ljeta, a Kuzmanović kao kapetan te generacije i Mandić bili su ponajbolji pojedinci te momčadi.

Rukomet je Matej počeo trenirati u Izviđaču, koji je već dugi niz godina poznat po kvalitetnom radu s mlađim kategorijama. Marin Šego, David Mandić, Josip Šarac, Ivan Karačić i mnogi drugi reprezentativci Hrvatske potekli su iz ove izvrsne rukometne akademije.

Od prvog treninga stao sam na gol i tako je ostalo do danas – istaknuo je Mandić, koji ima rodbinske veze s Davidom koji danas igra za njemački Melsungen. Prošle sezone dijelili su svlačionicu u Zagrebu.

– Mi smo svi rod iz Mandića, mjesta nadomak Ljubuškog. Nismo direktni rod, mislim neko treće koljeno, ali svi nekako skupa odrastamo, roditelji se druže, evo gledali su utakmicu u Mandićima skupa i bili jako ponosni na rodbinske veze s Davidom

Mandić je u Zagreb došao 2021. godine.

– Mislim da je to dobar potez za moju budućnost i da ću napredovati. Ove godine sam dobio dosta prilika tako da je na meni da radim i da iskoristim minutažu koju dobijem. Sigurno je da posljednjih godina viđamo odlične utakmice između Zagreba i Nexea. Ove sezone smo Kuzmanović i ja dio toga i do sada smo odigrali jednu utakmicu koja je pripala Kuzmi. Kada smo na terenu, postoji taj naboj i želja za pobjedom i da izađemo kao pobjednici, ali poslije utakmice sjednemo i popričamo kao i uvijek. Sigurno je veliko zadovoljstvo igrati i trenirati s ovakvim igračima. Puno mi to znači za budućnost. Stariji i iskusniji igrači mi daju savjete, a na meni je da ih slušam i to primijenim na terenu, ali i u životu – rekao je Mandić nakon potpisa sa Zagrebom.

VEZANI ČLANCI:

Fale mi kuća i obitelj

Više od dva metra visoki Matej ima vratarskog uzora.

– Svi su meni dragi, posebno moji, ali Niklas Landin je nešto posebno, njega bih mogao gledati satima kako brani. Sjajna tehnika, težim tome, radim dobro kako bih dostignuo njegove kvalitete.

Imate tri sestre?

– Nije mi teško, jedna je starija, dvije su mlađe, svi se super slažemo.

U seniorsku reprezentaciju prvi ga je pozvao Hrvoje Horvat i to 2021. godine.

– Taman sam se vraćao s jednog treninga PPD Zagreba i vidim da sam dobio poziv od Saveza. Mislio sam da je to za pripreme mog godišta, a onda sam shvatio da je za seniorsku reprezentaciju. I baš sam bio jako, jako sretan. Sjajan je osjećaj biti u seniorskoj reprezentaciji, to je san svakog sportaša i ono za što sam se trudio cijeli život. I ogroman, ogroman poticaj za budućnost. Slušam, radim, skupljam iskustvo, učim od najboljih – rekao je tada Matej.

VEZANI ČLANCI:

Kaže kako mu se nije bilo teško snaći u Zagrebu, u koji se preselio iz Ljubuškog, u kojem je odrastao.

– Dolazio sam i prije tako da mi grad nije bio skroz nepoznat, a imam u Zagrebu i dosta rodbine. Ma, brzo sam se priviknuo iako mi fali kuća, roditelji, sestre, prijatelji, ali posloži se sve.