Biciklisti prosvjeduju zbog neispunjenih obećanja u Zagrebu, Tomašević: 'Drago mi je da traže bolje uvjete'

Da Sindikat biciklista organizira proljetni prosvjed 8. svibnja jer tvrde da se Zagrepčani koji koriste bicikle ne snalaze, da su ceste opasne i nepovezane stazama rekli su novinari na redovnoj konfereniciji za mediije gradonečelniku Tomislavu Tomaševiću te ga upitali što bi im poručio.

– Drago mi je da traže bolje uvjete što se tiče infrastrukture. I sam Bajs je htio dovesti do toga da još više građana koristi bicikl, jako smo zadovoljni koliko ga građana već korisiti, vjerujemo da će ih koristtit još i više. Kako se povećava broj korisnika bicikala, tako se povećavaju i zahtjevi za što boljom biciklističkom infrastrukturom, mi radimo na tome i trudit ćemo se da budemo što bolji i što brži – odgovorio je Tomašević.

Sindikat biciklista kritičnom masom "Zeleni planovi, sive ulice – gdje je zapelo?" želi upozoriti gradsku vlast na važnost ispunjenja obećanja kao i nedostatak jasnih i vidljivih poteza koji će, kako kažu, napokon usmjeriti grad i njegove javne prostore ljudima, umjesto našeg trenutnog grada za automobile. "Unatoč obećanjima o značajnom razvoju biciklističke infrastrukture u Zagrebu, mnogi su najavljeni projekti do sada tek djelomično napravljeni ili nisu uopće započeti. Istovremeno, velika većina prometnog budžeta grada Zagreba još je uvijek namijenjena osobnom automobilu, nastavljajući tako desetljeća zanemarivanja sigurnih uvjeta za aktivno kretanje gradom. Zbog toga se građani Zagreba koji koriste bicikl za svakodnevna putovanja još uvijek snalaze na često opasnim i nepovezanim stazama, uskim nogostupima ili prometnim kolnicima uz jureće automobile, dok drugi dio građana zbog toga bicikl uopće ne razmatra kao opciju kretanja", objasnili su na svojim stranicama iz Sindikata.