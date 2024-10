Bar u obliku lokomotive i vrata s vulkanskom lavom mame na Ambientu

Raznolika paleta proizvoda iz svih područja uređenja doma, od namještaja, kuhinja, kupaonica i rasvjete do parketa, dekoracija, prozora i vrata te malih kućanskih aparata predstavlja se na 51. izdanju Ambiente na 9000 kvadrata izložbenog prostora Velesajma. Međunarodna manifestacija traje do nedjelje, a okupila je više od 150 izlagača iz 16 zemalja, predstavnike drvne i industrije namještaja, pružajući uvid u najnovije trendove i tehnologije za opremanje domova i poslovnih prostora.

Namještaj za "Ti da bu di bu da"

Među njima je i Zdravko Sabočec, vlasnik Statoplasta, obiteljske tvrtke koju je pokrenuo prije 34 godine sa suprugom, a s vremenom su im se pridružili i sinovi. – U suradnji s Kristijanom Iličićem i njegovom suprugom Andreom, zaljubljenicima u putovanja i avanturu, razvili smo poseban dizajn vrata. Njihova putovanja, uključujući posjet Gvatemali i uspon na vulkan Acatenango, bili su nam inspiracija – objašnjava. S kojom god pričom da dođete, dodaje, mogu je integrirati u vrata.

– Tako će Andreu i Kristijana njihova vrata uvijek podsjećati na emotivno putovanje i trenutak u kojem su se povezali s prirodom. Kako bismo odali počast Gvatemali, odlučili smo da cijeli rukohvat predstavlja jedan dio pojasa te zemlje. Par nam je ispričao kako su se u ranim jutarnjim satima uspinjali na Acantengo te s njegove visine promatrali erupciju vulkana Fuego, okruženog bijelim oblacima. To nas je inspiriralo da u rukohvat integriramo LED traku s animacijom lave, a mliječno staklo simbolizira oblake – tumači nam Sabočec. U njegovoj obiteljskoj tvrtki, dodaje, sve se radi po željama kupaca, od estetike do razine sigurnosti. – Hoće li to biti samo protuprovalna vrata ili i otporna na metke i blindirana, odlučuju klijenti – naglašava.

Predstavlja se na ovogodišnjem sajmu i tvrtka IL LEÓR, koju je pokrenula Indira Levak zajedno sa suprugom Miroslavom i poslovnim partnerom Denijem Oreškim. – Ono što je jako važno za naš namještaj jest da kada sjednete na njega, prvo kažete "Ti da bu di bu da" – govori bivša pjevačica Colonije. Cijelu priču pokrenuo je Miroslav Levak, naglašava, još 2005. godine proizvodnjom sprava za vježbanje.

Zaobljene linije i kontrastni šavovi

– Zatim smo se useljavali u vlastiti dom i ja sam htjela da mi izradi kutnu garnituru za van i dvije fotelje za dnevni boravak. I tako je sve počelo – objašnjava Indira. Zaštitni znak brenda je željezna konstrukcija koju spajaju s drugim materijalima, ovisno o proizvodu, a najtraženiji su stolići za dnevni boravak i tegle za cvijeće. – Prije nego što sam počela raditi u tvrtki, bila sam jedan od prvih kupaca. I kupila upravo teglu za cvijeće – ističe Lea Mijatović.

Nakon 15 godina na Ambienti sudjeluje i Meblo Trade. – Prvi put smo ovdje s brendom KARE, čiji je dizajn i ovaj bar u obliku lokomotive koji svima zapne za oko – kažu. Trenutačno su u trendu, napominju, zaobljene linije i kontrastni šavovi baš kao na dizajnerskoj sofi "Rzav", koju imaju u ponudi. Modularna je i može se proširiti koliko kome treba.

Sajam ove godine prelazi granice tradicije pa se u partnerstvu s galerijom Klovićevi dvori te Etnografskim i Muzejom suvremene umjetnosti dio programa održava u tim ustanovama, a posjetitelji uz kupnju jedinstvene ulaznice po cijeni od sedam eura imaju priliku uživati i u njihovim postavima i u ponudi Ambiente. Prati je i konferencija ArhiBau 2024., koja je posvećena budućnosti stanovanja, a u osmom paviljonu Velesajma također je postavljena izložba "100 slikara 21. stoljeća".