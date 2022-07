Automobilske gume, plastika... Ronilački klub čistio Jarun i njegovu okolicu u sklopu zelene akcije

Odbačene plastične boce, nakit, odjeća, pa čak i autogume. Nažalost, mnogo je vrsta otpada koji svaki dan završava na dnu hrvatskih i svjetskih mora i jezera, a "Zagrebačko more" nije iznimka.

Zato se ondje redovito održavaju akcije čišćenja, a posljednja u nizu održan je danas, u organizaciji ronilačkog kluba "Roniti se mora". Nije im ovo prvi puta da su zaronili ispod površine jarunskog jezera, a i ovog puta iz njega su izronili sve i svašta: automobilske gume, plastične vreće i druge vrste otpada.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 09.07.2022., Zagreb - Ronilacki klub "Roniti se mora" organizirao ciscenje jezera Jarun. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

– Nastavak je to prepoznatljive i društveno odgovorne ekološke akcije Think green kojom Klub s iznimnim entuzijazmom, volonterima i partnerima organizirano, već 11 godina, čisti morske i slatkovodne površine, provodeći edukaciju djece i svih zainteresiranih za očuvanje životinjskog i biljnog svijeta te okoliša u cijelosti. Također, ekološki osviješteni ronioci, kroz prateći program, na mlađe generacije prenose znanja o ronjenju kao disciplini, opremi i važnosti odgovornog pristupa prema prirodi. Ovoga će vikenda, nakon uspješnih akcija uz hrvatsku obalu i otoke, pod geslom i u sklopu akcije Think green zaroniti 27. put, a čišćenju najvećeg zagrebačkog jezera i pristupnih koridora pristupaju aktivno svake godine – poručili su jučer iz kluba.

Cjelokupnu logističku podršku, kao i tijekom prethodnih akcija u drugim gradovima, osigurava CIOS grupa koja će propisno odvesti i zbrinuti sav prikupljeni otpad. Odaziv je velik, pa se tako na Jarunu našlo nekoliko desetaka dobro raspoloženih volontera.