Ako u Zagrebu bacite čik, uništite kantu, pošarate spomenik... evo kolika će vam biti kazna!

Zagrepčani “vole Zagreb i vole kad je čist”, na što ih podsjeća i slogan na kantama za smeće po gradu. No, očito im je lakše ponekad zažmiriti na jedno oko, pa im se nerijetko “omakne” neki opušak, žvaka ili papirić koji završe na tlu.

Sreća da nisu, primjerice, u Singapuru, gdje je jedan pušač kažnjen globom od 99.000 kuna jer je bacio opušak kroz prozor, po čemu je taj grad-država na samom vrhu. U Američkoj saveznoj državi Illinois za isti je prekršaj predviđena kazna od 1500 dolara, no samo prva dva puta. Treći se put penje na 25.000, a počinitelju prijeti i kazna od jedne do tri godine zatvora. Zagrebačka odluka o komunalnom redu puno je blaža, pa tako za bilo kakvo onečišćavanje javne površine predviđa kaznu od 700 do 1000 kuna.

Za “kažnjavanje nekulture” u metropoli nadležni su komunalni redari, a popis je prekršaja za koje Zagrepčane mogu opaliti po džepu poveći. Najviše glavobolje im ipak zadaju problemi sa smećem jer se čini kako Zagrepčanima urednost nije jača strana. Osim za bacanje otpada na sve strane, kazne do 1000 kuna dobivaju i za uništavanje kanti, ali i bacanje gorućih predmeta u njih. Zabranjeno je i odlaganje smeća posvuda, na za to nepredviđena mjesta, kao i paljenje otpada na svoju ruku.

No, nadležni su očito ocijenili da su potrebne još veće kazne kada je smeće u pitanju pa su svote predviđene nedavnim prijedlogom odluke o načinu prikupljanja otpada znatno veće od onih u odluci o komunalnom redu. Prema novom prijedlogu, s 3000 kuna kažnjavat će se nerazvrstavanje otpada, s 5000 ako susjedu smrdi smeće, a za čak 10.000 kuna bit će lakša osoba koja redovito ne predaje otpad.

Prema odluci o komunalnom redu, najveća je kazna za fizičke osobe do 2000 kuna, a previđena je za one koji ne drže do svoje zgrade. Tim će iznosom, naime, biti kažnjeni oni koji ne održavaju redovito vanjske dijelove zgrade, kao i oni koji prilikom njezina obnavljanja ne vode računa o tome da se novi dijelovi uklapaju u cjelovit izgled objekta. Globom od 700 do 1000 kuna kažnjava se, pak, postavljanje vanjske rasvjete ili kamere suprotno pravilnicima. Tako su, primjerice, dopuštene kamere postavljene u protuprovalne svrhe, ali ne i ako se netko želi igrati “Velikog brata” pa kontrolirati tko susjedima dolazi u goste. Iako je teško zaključiti zašto bi to uopće netko htio, građanima nije dopušteno ni postavljanje bodljikave žice ili šiljke kojima ugrožavaju nečiju sigurnost, a čini se kako su opasni i jarboli, zastave te ukrasi i žaruljice. Pri njihovu postavljanju treba se striktno držati pravilnika, u suprotnom također prijeti kazna do 1000 kuna. Ista je svota ako se ne uklone dva dana od proteka blagdana ili neke manifestacije.

Koliko god u zimskim mjesecima građani voljeli lampice, toliko im je mrsko lopatanje, no u slučaju da ne očiste nogostup uz zgradu od snijega i leda platit će od 1000 do 2000 kuna. U proljeće i ljeto lopatu trebaju zamijeniti škarama za živicu s obzirom na to da će ih neuredna živica stajati od 700 do 1000 kuna. Ukrasnu živicu treba redovito i uredno orezivati, a svi koji imaju dvorište, vrt, voćnjak ili neko drugo zemljište moraju ga također uvijek držati urednim. Obvezno je redovito čišćenje, a zabranjeno je ondje odlagati bilo kakav otpad ili stare stvari. U suprotnom, na kućnu adresu stiže kazna od 600 do 900 kuna. Isti iznos morat će podmiriti i onaj tko postavlja klimatizacijski uređaj, antenu ili neki drugi predmet suprotno pravilniku.

A ako netko počne građevinske radove, nije mu ni to isprika za neobzirno ponašanje prema gradu i sugrađanima. Osoba samo uz posebno rješenje može koristiti javnu površinu za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala. Pritom treba mjesto gdje se izvode radovi držati uredno te, primjerice, polijevati trošni materijal kako bi se spriječilo dizanje prašine. Nakon završetka radova sve mora biti tip-top, a nikakvih tragova ne smije biti ni u slučaju kada netko na javnoj površini istovaruje, slaže ili pili ogrjevno drvo. To je, naime, privremeno dopušteno sve dok osoba ne ometa promet, no sva se drva moraju ukloniti u roku od 24 sata, a čak i ako ostane piljevine, prijeti kazna od 700 do 1000 kuna.



Odluka o komunalnom redu ne kontrolira samo stanare neke zgrade ili kuće nego se obračunava i s onima koji šaraju po tuđim zgradama. Upravo su grafiti gradonačelniku Milanu Bandiću jedna od bolnih točaka pa im Zagreb već godinama pokušava stati na kraj. Zasad bez uspjeha, a čini se da su protiv sprejeva bitku izgubili i neki spomenici, poput biste Ive Lole Ribara, iako u odluci piše da onaj tko premjesti, ukloni, ošteti ili uništi neki spomenik, skulpturu, spomen-ploču i sakralno obilježje može biti kažnjen i s 2000 kuna. Tako se, osim nekulturi i neurednosti, pokušava stati na kraj i nepoštovanju.