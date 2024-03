Zoran Milanović: Bit ću premijer zato što ste me natjerali na to. Da, u kampanji sam

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici u povodu obilježavanja Dana Sveučilišta u Zadru gdje je predviđeno i njegovo obraćanje. Nakon što je održao prigodan govor, predsjednik je stao pred novinare. Upitan je o slučaju suca Ivana Turudića kojemu je propucan automobil. - Nisam siguran da je propucan, osim ako se nije sam ranio. To je bilo prije mjesec dana. Kao predsjednik imao sam uvide u neke elemente i imam informacije. Kako se taj metak nije pretvorio u biser, to ne znam, ali gospodin je odmah dobio blindirani auto, on to voli - kazao je Milanović nakon čega je komentirao poziv premijera Andreja Plenkovića da da ostavku i sučeli se s njim.

- Danima ponavljam, sutra sam na N1, neka svi gledaju. Ovo da je HDZ osuđena organizacija, to svi znaju. Ja ipak nisam tako naivan, bez obzira što bi se Plenković obračunavao jer smo mi iz istog kvarta, mi nismo iz istog kvarta, on je više bio s mamom. Tamo gdje sam ja odrastao, on bi došao u blindiranom autu. Te fore, izađi i bori se, nije meni do debate s Plenkovićem. Imali smo 2016., u glasanju cijele Hrvatske bio je razbijen.To opet nije jamstvo da ćeš dobiti izbore. Žele da dam ostavku da bi mogli sve do kraja zarobiti i orobiti. Bit ću premijer zato što ste me natjerali na to jer razbojnike gurate u državne odvjetnike, to je razbojničko ponašanje - kazao je nakon čega je komentirao fotografije premijera Plenkovića sa najmlađim sinom.

- Gledao sam i da moj sin dođe sa mnom i slika se, on doduše ima preko 190 i 110 kg i na pripremama je za hrvatsku reprezentaciju. Ne mogu se mjeriti s Plenkovićem u ostavljanju dojma kako je on dobar otac koji se slika s djetetom od dvije godine dok daje izjavu, majko Isusova - kazao je.

- Hrvatska je tragedija u zadnjih osam godina - rekao je. - U kampanji sam, je, je - kazao je. - Ako se može Kolinda Grabar Kitarović klatiti po skupovima HDZ- a onda mogu valjda i ja ovo - dodao je. Komentirao je i visoke cijene u Hrvatskoj.

- Da odete svaki drugi treći dan u Italiju, Austriju, vidjeli bi da je tamo sve jeftinije nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je masu toga bezobrazno skupo. Odite u Trst. Svi moji prijatelji iz Rijeke i Istre, idu u šoping u Trst jer je jeftinije. Kako je moguće to? - kaže Milanović. Nakon što je upitan o natpisima u jednom dnevnom listu, kazao je:

- Dovest će do toga kad ja budem premijer da će ostati bez financiranja Plenkovića, dobit će ovo - kazao je Milanović pokazujući figu.

- Moj svjetonazor je nekakav lijevi centar. Bio sam član stranke ljevice, nikad više neću biti član niti jedne stranke - rekao je Milanović koji je, na iznenađenje mnogih, brzo završio s izjavom govoreći novinarima da ide jer je hladno.

