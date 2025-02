Znanstvenici upozoravaju da se ljudski životni vijek prestao produljivati od 2011.

Predodžbe o dugom životu, čak i besmrtnosti, oduvijek su dio ljudske svijesti i ponavljaju se u religiji, književnosti, filmovima, glazbi, čak i robi široke potrošnje. Premda znanost i medicina nisu ovladale nečim poput kriogenog zamrzavanja, razvoj od 19. stoljeća doveo je do toga da ljudi žive dulje nego u prethodnim razdobljima. Međutim, čini se da se očekivani životni vijek prestao produljivati, barem u Europi i to od 2011. "Više ne živimo dulje", prema desecima istraživača sa Sveučilišta East Anglia, Sveučilišta Washington, Sveučilišta Exeter, Instituta za mjerenje i procjenu zdravlja (IHME) i britanskog ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

"Hrana koju jedemo, tjelesna neaktivnost i pretilost su u velikoj mjeri krivi za to, kao i pandemija covida", kažu stručnjaci nakon proučavanja zdravstvenih podataka Europljana. "Stopa poboljšanja bila je niža u razdoblju 2011.-19. nego u razdoblju 1990.-2011. u svim zemljama osim u Norveškoj", piše u studiji objavljenoj u medicinskom časopisu The Lancet Public Health. "Napredak u javnom zdravstvu i medicini u 20. stoljeću doveo je do toga da se očekivani životni vijek u Europi poboljšavao iz godine u godinu. Ali to se više ne događa", rekao je Nick Steel iz UEA-e. U desetljećima između 1990. i 2011. "znatno se poboljšao očekivani životni vijek" zbog poboljšanja u liječenju kardiovaskularnih bolesti i raka, kaže on.

Nakon tog vrhunca 2011. porasli su "veliki rizici" kao što su pretilost, visoki krvni tlak i visoki kolesterol, većim dijelom zbog pretilosti i loše prehrane. Otkrića slijede nakon objave istraživanja Instituta Max Planck i Sveučilišta u Edinburghu u rujnu prošle godine koje sugerira da tisućljeća genetskih mutacija čine ljude manje sposobnima u usporedbi s našim precima. Čini se da relativno ugodan stil života i napredak u medicinskoj skrbi imaju kontraintuitivni učinak čineći današnje ljude ranjivijima na takve mutacije nego u prošlosti, smatraju znanstvenici.