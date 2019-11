Živi u trošnoj kućici i spava s bakom u krevetu: 'Da vidim majku, zamolio bih je da mi vrati sestru'

Prvi susjedi su mu, kako kaže, životinje, a u kućici od dvadesetak kvadrata živi s bakom, djedom i tatom. Do škole ima dva kilometra asfaltnog puta i još tri kilometra blatnjava i skliska makadama. Dejan (11) živi u neimaštini zaseoku u Donjim Agićima u BiH, a krevet dijeli s bakom.

Ona zbog bolnih nogu spava sjedeći pa kaže da im nije tijesno. Djed i otac rade u rudniku i više su na poslu nego kod kuće. Majka ga je napustila jedno jutro i sa sobom povela mlađu sestru.

– Zadnji put sam je vidio prije tri godine. Kad je otišla, imala je četiri, četiri i pol godine. Zove se Dejana i vidio sam je u godini i pol dva puta. Onda je više nisam ni vidio – ispričao je Dejan za emisiju Provjereno Nove TV.

Ne zna što bi rekao majci koja je otišla prije četiri godine, no zamolio bi je da vrati sestru. Zna da žive negdje u okolici, no ne zna gdje točno.

Milan, Dejanov trener karatea, nije mogao ostati na tome da mu pomogne kupnjom tenisica i kimona već je s kolegom Vladom odlučio pokrenuti akciju kako bi se pomoglo Dejanu.

– Krajnji je cilj da on za Božić bude u svojoj kući. To je nekakav moto naše akcije – kaže Vladislav. Na zemljištu bliže školi žele Dejanu i obitelji kupiti montažnu kuću i to bi bio dom u kojem krevet više ne bi morao dijeliti s bakom, u kojem bi imao vlastitu sobu, javlja Provjereno.