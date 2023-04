Eksplozije širom Ukrajine, Rusi gađali i Kijev: Raste broj mrtvih, spasioci traže preživjele ispod ruševina

Jutrošnji val napada Rusije diljem Ukrajine dolazi dan nakon što je Kremlj rekao da bi pozdravio sve što bi moglo približiti kraj sukoba, pozivajući se na telefonski razgovor između kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u srijedu. Ima mrtvih i ozlijeđeni.

Tijek događaja:

9:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je komentirao noćašnje napade.

"Moja sućut svima koji su izgubili svoje najmilije zbog ruskog terora. Zahvalan sam našim zračnim snagama, našim protuavionskim topnicima, svima koji pomažu u otklanjanju posljedica neprijateljskih napada, svima koji štite naš narod. Ovaj ruski teror mora se suočiti s poštenim odgovorom Ukrajine i svijeta. I hoće. Svaki takav napad, svako zlo djelo protiv naše zemlje i naroda dovodi terorističku državu bliže neuspjehu i kazni, a ne obrnuto, kako oni misle. Nećemo zaboraviti nijedan zločin, nećemo dopustiti nijednom osvajaču da izbjegne odgovornost", poručio je Zelenski.

8:15 - Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da je pravi cilj zapadnih saveznika u Ukrajini "strateški poraz" njegove zemlje. Državna novinska agencija RIA izvijestila je da je Sergej Šojgu rekao da Zapad također ima za cilj predstavljati prijetnju Kini i zadržati svoj monopolski položaj.

"Gotovo sve" zemlje članice NATO-a sada su rasporedile svoje vojne kapacitete protiv Rusije, rekao je Šojgu.

8:11 - O napadima diljem Ukrajine oglasila se Olena Zelenska. Prva dama Ukrajine objavila je na Twitteru nekoliko fotografija oštećenja na stambenoj zgradi u Umanu.

"Ljudi su pod ruševinama. Toliko je strašno da se čini kao paralelna stvarnost. Jer ljudi to ne mogu raditi ljudima. A Rusi mogu. Moja sućut obiteljima žrtava... Odmazda će sigurno stići", napisala je.

7:55 - Broj poginulih u ruskom napadu na stambeni blok u Umanu popeo se na četiri, objavila je Nacionalna policija Ukrajine na Telegramu pozivajući se na ministra unutarnjih poslova Ukrajine Ihora Klimenka. Operacije spašavanja su u tijeku, rekao je Klymenko.

7:32 - Rano u petak diljem Ukrajine oglašena su upozorenja na zračni napad, a u više gradova u međusobno udaljenim regijama, između ostalog i u Kijevu, zabilježeni su i napadi projektilima, u kojima je dosad poginulo najmanje pet osoba, između ostalih i trogodišnje dijete. U ruskom napadu na ukrajinski grad Dnjipro poginuli su mlada žena i trogodišnje dijete, rekao je gradonačelnik tog grada Boris Filatov na Telegramu, ne davši dodatne pojedinosti o napadu ili o drugoj šteti i žrtvama.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije stambene zgrade u plamenu u Umanu, gradu u središnjoj Ukrajini, koju je pogodio ruski projektil. Načelnik vojne uprave u tom području Ihor Taburets izvijestio je da su pritom tri osobe poginule, a osam ih je ranjeno.

Novinska agencija Interfax Ukrajina, pozivajući se na lokalne izvore, objavila je da su eksplozije poslije ponoći prijavljene i u Kremenčuku i Poltavi u središnjoj Ukrajini, u Mikolajivu na jugu, kao i u Kijevu i regiji koja okružuje glavni grad.

Za te gradove trenutno nema pojedinosti o eventualnim pogođenim ciljevima te šteti i žrtvama. Gradska vojna uprava Kijeva priopćila je da su protuzračne jedinice u akciji.

6:28 - Troje ljudi poginulo je u jutrošnjem udaru na stambeni blok u Umanu, u ukrajinskoj regiji Čerkasi, objavio je guverner Ihor Taburets na Telegramu. Prema trenutnim informacijama tri osobe su poginule, a osam ih je ozlijeđeno, napisao je Taburets.

6:15 - U napadu na središnji ukrajinski grad Dnjipro rano u petak ubijeni su žena i trogodišnje dijete, rekao je gradonačelnik grada."Ubijeni su mlada žena i trogodišnje dijete", rekao je Boris Filatov na Telegramu. Filatov nije dao dodatne pojedinosti o napadu niti o drugoj šteti i žrtvama.

Ruski napadi pogodili su ukrajinske gradove iza ponoći a protezali su se od glavnog grada Kijeva preko središnje Ukrajine i južne regije Mikolajiv, javlja Reuters.

Dok je Rusija prošle zime redovito bombardirala ukrajinske gradove i infrastrukturu, masovni udari posljednjih su mjeseci postali rjeđi. Većina borbi sada se vodi na istoku za kontrolu industrijskog područja Donbasa, posebice grada Bakhmuta, koji je gotovo potpuno uništen.

Kijevska gradska vojna uprava (KMBA) kaže da u Kijevu nije bilo žrtava tijekom jutrošnjih napada. U Kijevu je prestala zračna uzbuna.

KMBA je objavio na Twitteru": Nakon pauze od 51 dana, neprijatelj je ponovno izveo raketni napad na Kijev. (Posljednji raketni napad na glavni grad bio je 9. ožujka 2023.) Prema informacijama koje se razjašnjavaju, granatiranje je izvršeno iz zrakoplova strateške avijacije. Prema preliminarnim podacima, u zračnom prostoru Kijeva uništeno je 11 krstarećih projektila. Osim projektila, oborene su još 2 bespilotne letjelice (tip bespilotnih letjelica se utvrđuje). Prethodno je zbog pada krhotina prekinut lokalni dalekovod i oštećena površina ceste u glavnom gradu Obolon. Žrtava među civilnim stanovništvom nije bilo, niti razaranja stambenih objekata i infrastrukture".

