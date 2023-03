Žena iz Konga se žalila na bolove u trbuhu, liječnici otkrili da je 9 godina nosila 'kamenu bebu'

Žena iz Konga preminula je nakon što je otkriveno kako je čak devet godina nosila fetus u svom trbuhu. Potaknuta bolovima u trbuhu, problemima s probavom te čudan zvuk nakon jela, žena je posjetila liječnike u New Yorku, a pretrage su pokazale kako je 50-godišnjakinja u svom trbuhu nosila 'kamenu bebu', odnosno kalcificirani fetus koji je potiskivao njene unutarnje organe.

Taj izrazito rijetki fenomen zabilježen je dosad u manje od 300 slučajeva, a događa se kada se fetus razvija van maternice tijekom trudnoće i ne izađe van, prenosi Daily Mail.

Inače, žena je dvaput bila protjerana te se preselila iz Konga u Burundi, a zatim u Tanzaniju. Tamo je rodila osmero djece, a tijekom devete trudnoće posjetila je liječničku kliniku u izbjegličkom kampu nakon što je primijetila da se njezino dijete više ne miče. Liječnici su joj tamo rekli da beba nema otkucaje srca i preporučili joj da ga pokuša iznijeti prirodnim putem kod kuće i, ako to ne uspije, vrati se za dva tjedna. Upravo to je i učinila, no kada se vratila u kliniku ljudi su je počeli optuživati da je ubila bebu, zbog čega je otišla iz klinike i odlučila odustati od ikakve liječničke pomoći i tako devet godina provela s mrtvim fetusom u trbuhu.

Žena je, nakon što je saznala što se događa, odbila liječenje jer je vjerovala kako je na nju netko u Kongu bacio kletvu. Oko 14 mjeseci nakon dolaska u SAD, žena je preminula od teške neuhranjenosti. Ovoj je ženi 'kamena beba' stalno je stiskala crijeva. To je uzrokovalo blokade, što znači da njezino tijelo više nije bilo u stanju apsorbirati vitalne hranjive tvari - što je dovelo do gladovanja.

Dr. Waseem Sous, stručnjak za internu medicinu na SUNY Upstate Medical University koji je prijavio slučaj, rekao je da je pacijentica 'odbila intervenciju zbog straha od operacije'. ''Nažalost, preminula je zbog teške pothranjenosti u kontekstu ponovljene opstrukcije crijeva zbog litopedije i kontinuiranog straha od traženja medicinske skrbi'', naveo je liječnik. Liječnici su rekli da je fetus imao razvijene gornje udove, kosti pa čak i nokte, što znači da je vjerojatno nastavio rasti mjesecima dok je bio unutar svog brata ili sestre u maternici. Fetus, koji bi inače bio ženino deveto dijete, prestao se razvijati u njoj u 28. tjednu.

>> VIDEO Ozbiljne optužbe u KB Dubravu dovele inspekciju: Pojedini voditelji mlade kirurge smatraju budalama