Željko Sabo: U slučaju Žarka Tušeka ne vidim kazneno djelo

Uz svaki novi tekst o Žarku Tušeku, predsjedniku Krapinsko – zagorskog HDZ-a, i snimci nastaloj tijekom razgovora s nezavisnim vijećnikom Viktorom Šimunićem spominje i slučaj od prije nekoliko godina kada je radi sličnih stvari tadašnji gradonačelnik Vukovara Željko Sabo osuđen i završio u zatvoru. Podsjećanja radi tada je poslije održanih lokalnih izbora Sabo tajno snimljen kako nudi neke pozicije novoizabranoj gradskoj vijećnici. Zbog pokušaja podmićivanja Sabo je proveo u zatvoru osam mjeseci.

- I danas, kao i onda, tvrdim da sam nevino osuđen i da u svemu tome nije bio kaznenog djela. To je bio politički montiran proces s ciljem da me se sruši s mjesta gradonačelnika. Isto tako to je bio proces pun presedana jer je mnogo toga što se dogodilo u tome slučaju dogodilo se po prvi put. Zakon jasno kaže da je kazneno djelo ukoliko se gradskom vijećniku ponudi nešto, a osoba s kojom sam ja razgovarao nije tada imala status vijećnika - rekao je Sabo Večernji list.

Komentirajući tajnu snimku Tušeka, o kojoj priča cijela Hrvatska, Sabo je mišljenja kako ona nije kazneno djelo. Prema njegovim riječima razgovaralo se o budućoj suradnji za lokalne izbore koji će tek biti.

- Ovdje po meni nema kaznenog djela, a što će se dogoditi dalje vidjet ćemo. U mome slučaju netko je „povukao mačku za rep“ i sada imamo to što imamo. Otvorena je Pandorina kutija i mislim kako će još nevinih ljudi stradati radi svega toga. Tome nema kraja. Najbolje za sve, ali i za hrvatsko pravosuđe, bilo bi kada bi obnovili proces protiv mene i oslobodili me - kaže Sabo.

Dodaje kako je u politici uvijek bilo razgovora i dogovora i je tako svagdje. Vraćajući se na svoje suđenje kaže kako je vidio i sporazum između političkih stranaka koji je potpisan na razini Vlade i koji taksativno govori o podjeli određenih funkcija, pozicija, mjesta u Nadzornim odborima…

- To je bio jedan od naših dokaza na suđenju. Međutim, to onda nije bila korupcija, a u mome slučaju je bila korupcija - kazao je Sabo koji je posebno čestitao premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću na načinu kako je stao iza Tušeka.

Istakao je kako se tako ponaša jedan predsjednik i da je Plenković jasno rekao kako je Tušek pogriješio što se tamo našao. U njegovom slučaju tadašnji predsjednik SDP-a Zoran Milanović nije stao iza njega o čemu Sabo ne želi govoriti. Zbog toga je na prijevremene izbore u Vukovaru 2014. godine izašao kao nezavisni kandidat i bez otvorene podrške SDP-a. Sabo je tada izgubio za nekih 190 glasova.

Govoreći na ovu temu podsjetio je i kako je 28. prosinca 2020. godine za njegov slučaj nastupila totalna rehabilitacija.