Željko Kerum: 'Smetam gladnim miševima koji žele muljati i sisati gradski novac'

Optužno vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu za utaju poreza protiv Nevenke Bečić, sestre Željka Keruma, te tvrtke Kerum d.o.o. Riječ je o slučaju starom 11 godina, kada je Državno odvjetništvo zatražilo istragu pod sumnjom kako je jahta registrirana na tvrtku Kerum d.o.o. korištena u privatne svrhe čime je državni proračun oštećen za 4,5 milijuna kuna.

Optuženi su Nevenka Bečić, tada predsjednica Uprave Keruma d.o.o. i tvrtka.

- Nikakve utaje poreza nije bilo. Porez je plaćen i naši odvjetnici su to unazad nekoliko godina dokazali. Ali, ništa nije slučajno. Idu izbori i ovo je treća optužnica protiv mene i moje obitelji unazad 10 dana – izjavio nam je Željko Kerum, koji se kandidirao za splitskog gradonačelnika.

- Mi poštujemo državu, zakon i pravosuđe. Je li ovo slučajno ili nije, ne znam, ali znam da druge poduzetnike za istu stvar nisu teretili. Do izbora je još 45 dana, bit će još optužnica. Smetam onima koji žele muljati, sisati gradski novac i nabijati troškove, a toga kod mene nema. Ja nisam uzimao plaću, nisam se vozio u službenom autu, nisam trošio za reprezentaciju niti plaćao hotele na račun Grada. Baš suprotno. Davao sam Gradu svoj novac. Nisam kao ovi gladni miševi koji dolaze gole guzice i obogate se. To narod zna, zato vodim u anketama i zato me se ta nazovi elita boji. Neka dižu optužnice, bit će kako Bog bude htio – poručio je Kerum.

