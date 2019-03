Predsjednik SDP-a Davor Bernardić te saborski zastupnici i kandidati na europskim izborima Ranko Ostojić i Joško Klisović u subotu su posjetili Dubrovnik gdje su sudjelovali u nacionalnoj humanitarnoj akciji "Dan narcisa", u kojoj Liga protiv raka Dubrovnik i njezin Klub onkoloških bolesnika (KOB), organiziraju akciju prodaje narcisa i dijeljenje letaka i brošura. Novac prikupljen u toj akciji bit će namijenjen nabavci suvremenog ultrazvučnog uređaja za OB Dubrovnik.

Bernardić, Ostojić i Klisović u Dubrovniku su sudjelovali i na Konvenciji Gradske organizacije SDP-a Dubrovnik, pri čemu su najavili kako će s članicama i članovima stranke razgovarati o temama za nadolazeće europske izbore, prije svega borbi za ravnopravnu Hrvatsku unutar Europske unije.

"Želimo da hrvatski građani budu ravnopravni građani u Europskoj uniji, a ne građani drugog reda. Podsjetit ću vas danas na samo jedan detalj: Hrvatska u ugostiteljstvu i turizmu ima najveće poreze u Europi i primjerice, čak pet puta veće poreze u turizmu nego druge mediteranske konkurentske zemlje. Dakle, cilj SDP-a je smanjiti PDV u ugostiteljstvu na 13 posto i smanjiti PDV na smještaj na 10 posto. Kad su u pitanju porezi, ali i druge stvari u Europskoj uniji, moramo biti ravnopravni. Zato sam danas ovdje s dvojicom naših kandidata za europske izbore, Rankom Ostojićem i Joškom Klisovićem. Oni su, kao i drugi kandidati na listi SDP-a, ljudi koji će se boriti za hrvatske interese u Bruxellesu, a ne biti briselske sluge i izvršitelji briselskih naloga ovdje u Hrvatskoj. Cilj nam je da Hrvatska u Europi bude ravnopravna, da budemo partneri, a ne sluge", poručio je Bernardić sa Straduna.

Dodao je kako će se na skupu u Dubrovniku tematizirati i problem europskih cijena u Hrvatskoj, koje, nažalost, ne prate i europske plaće, pri čemu je podsjetio i na ranije predstavljeni SDP-ov plan za rast plaća u Hrvatskoj.

"Plaće u Hrvatskoj su čak tri puta niže, i mi ćemo se nastaviti boriti za to da one budu jednake onima u većini zemalja Europske unije. Mi smo već predložili naš plan za rast većine plaća u Hrvatskoj i po njemu primjerice, vaša plaća može biti u startu veća za 500 kuna, a to je samo početak. Dizanjem poreznog odbitka s 3800 na 5000 kuna, sve plaće u Hrvatskoj bi rasle za minimalno 300 do 500 kuna. Iznos minimalne plaće u Hrvatskoj trebao bi biti 4000 kuna, što je također prijedlog SDP-a. Daljnjim rasterećenjem rada, imamo plan i kako većinu plaća u Hrvatskoj dovesti na europsku razinu. To je naš cilj jer bez većih plaća, nema ostanka ljudi u Hrvatskoj“.

Čelnik SDP-a u izjavi za medije komentirao je dizanje kreditnog rejtinga Hrvatskoj, rekavši kako se Vlada zapravo hvali novim zaduženjima pri čemu ne vodi računa o gorućim problemima poput Uljanika i potencijalnog gubitka radnih mjesta.

"Vlada se veseli dizanju kreditnog rejtinga jer će moći dizati nove kredite, stvarati nova zaduženja, a sve kako bi i dalje mogli plaćati razne ortake, puniti crne fondove, plaćati skupe izborne kampanje. Očito je da se predsjednik Vlade u svojem sinoćnjem obraćanju potpuno raskrinkao, rekavši kako je umjesto sanacije Uljanika, on izabrao kreditni rejting. Dakle, umjesto spašavanja radnika i njihovih obitelji, on je izabrao kreditni rejting", rekao je Bernardić.

Bernardić je komentirao i jučerašnju maratonsku raspravu u Saboru, kada je, nakon gotovo 38 sati rasprave izglasan Zakon o financiranju političkih aktivnosti, ustvrdivši da je javnost svjedočila „silovanju demokracije“ te „eklatantnom primjeru kršenja parlamentarne procedure“.

"HDZ je pod okriljem noći htio donijeti zakon koji će omogućiti legalizaciju njihovih crnih fondova. Oni su ovime podignuli iznos troškova koji se može potrošiti u izbornoj kampanji upravo kako bi oprali svoj novac iz crnih fondova. To je nedopustivo, pa i ptice na grani znaju da se HDZ financira iz crnih fondova. Nedavno je na naslovnici jednog uglednog tjednika stajalo da je Zdravko Mamić donirao HDZ-u milijun eura, to sve govori“, kazao je.

Dodao je kako će ime kandidata za predsjedničke izbore u SDP-u biti tema nakon europskih izbora koji se održavaju u svibnju.

