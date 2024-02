Zdravstvo pred štrajkom, ravnatelj KBC-a Zagreb: 'Svima će plaće biti veće, nikad nam nije bilo bolje'

Zdravstvo u Hrvatskoj u velikim je problemima, visi mu štrajk, liječnici su nezadovoljni koeficijentima i ništa od toga se i dalje ne rješava. Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić gostovao je na Dnevniku Nove TV i podijelio kolike su plaće kod liječnika .

"Nemam sve tablice u glavi. Svima će plaće biti veće, mogu reći okvirno, za mladog liječnika početnika to bi bilo oko 1800 eura mjesečno, bez prekovremenih sati. A za kolegu koji ima radnog staža plaća može narasti i do 2980 eura", rekao je Ćorušić. Ne očekuje da će liječnici ići u štrajk, kaže kako liječnicima nikada nije bilo bolje i da ministar Vili Beroš zdravstvo vodi najbolje što može za ove okolnosti.

"Ne očekujem da će biti štrajka liječnika jer, objektivno, dugo sam u sustavu i liječnicima nikad nije bilo bolje. U mlađim danima bili smo sretni da smo dobili specijalizaciju. Mislim da će se uspjeti postići dogovor resornog ministra i sindikata. Plaće liječnika, ali i svih zdravstvenih djelatnika u posljednjih osam godina narasle su gotovo za 90, 100 posto", rekao je.

VEZANI ČLANCI:

"Liječnici koji žele štrajkati imaju izgovor da plaće nisu jednake njihovim primanjima, ali prekovremeni sati koje liječnici imaju, oni sami to žele. Recimo, liječnik koji je dežuran subotom, u ponedjeljak ne mora doći na posao. Oni sami žele prekovremene sate", rekao je. Ako i dođe do štrajka ne vjeruje da će KBC Zagreb biti u blokadi zbog tog.

"Znajući neke ljude koji su u Hrvatskom liječničkom sindikatu, a rade u KBC-u Zagreb, nisam siguran da oni podržavaju štrajk", rekao je Ćorušić. Osvrnuo se i na odljev liječnika u privatne poliklinike i kako je moguće da odu u privatne poliklinike za dvostruko veću plaću, a onda se te poliklinike financiraju i državnim novcem koji im je dan da bi se skratile liste čekanja.

VIDEO: Ovo je 10 najvećih liječničkih plaća za prosinac u zabočkoj bolnici: Liječnik zaradio čak 9100 eura

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"To je rak-rana hrvatskog zdravstva. Imali smo odljev liječnika iz Hrvatske. Krivi su za to možda oni koji su vodili sustav zdravstva posljednjih 30 godina. Mislim da se moglo i bolje, ali sad imamo to što imamo. Ne možemo izjednačiti sustav javnog zdravstva sa sustavom privatnog zdravstva. Nama svaka donacija ulazi u trošak, njima zaista ulazi kao poklon. Nitko ne brani HZZO-u da ako nestane usluge u javnom zdravstvu, da onda to prebaci privatnicima, ali to mora biti transparentno, ista cijena usluge", rekao je za Dnevnik Nove TV.

VEZANI ČLANCI: