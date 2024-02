Liječnike će malo korigiranim koeficijentima pokušati odvratiti od štrajka?

Hoće li neke minimalne korekcije koeficijenata za plaće zadovoljiti liječnički sindikat i odvratiti ih od štrajka? Odgovor na to pitanje trebali bi znati još ovoga tjedna, jer sindikati do četvrtka 8. veljače trebaju dati svoje konačno mišljenje na predložene koeficijente. Jučer je, naime, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, Renata Čulinović Čaić, bila na sastanku u Ministarstvu zdravstva po pitanju koeficijenata. O detaljima sastanka nije htjela govoriti, kazavši samo kratko da će se vjerojatno još sastati, a da je istu večer sastanak Glavnog odbora HLS-a.

Prema nekim neslužbenim informacijama, navodno je na sastanku u Ministarstvu zdravstva predstavnicima Liječničkog sindikata rečeno da će im do kraja dana ponuditi određene minimalne korekcije prvotnih koeficijenata. Nijedna strana nije nam ni potvrdila ni opovrgnula tu informaciju. U Ministarstvu su samo izrazili čuđenje zbog tako masovnog nezadovoljstva u zdravstvenom sustavu u vrijeme kad su povišice veće nego ikad.

Na naše pitanje hoće li se liječnicima ponuditi išta više od prvotne ponude, u neslužbenom razgovoru rečeno nam je da će se razgovarati i dalje, ali da se zapravo ne može dati puno odnosno da nema prevelikog manevarskog prostora jer svaka bi promjena poput domino-efekta narušila odnose s drugim sektorima, za početak sa sestrinskim sindikatima, a onda i u školstvu, socijali i drugim službama. – Nikad tolike povišice nisu bile i to su ozbiljne plaće u zdravstvu, a oni se ljute. To je stvarno čudno. Čini se da bi čak i da im se dâ sve što traže, oni na to rekli: 'E, sad ćemo štrajkati jer radimo previše, ili zbog nekog drugog razloga' – razmišlja naglas visokopozicionirana osoba u Ministarstvu zdravstva.

U utorak su u MIZ pozvani čelnici Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi. Vili Beroš prethodnih je dana izjavljivao kako ne vjeruje da će biti štrajka liječnika i da je uvjeren da će doći do kompromisa. U više je navrata govorio kako je prosječna neto plaća liječnika specijalista prije ožujka bila 1771 euro, a nakon primjene novog zakona i novih uredbi ta bi plaća od travnja trebala biti neto 2500 eura, s dežurstvima i prekovremenim satima i 3500 eura.

Ukupno bi se za povećanje plaća 75.000 djelatnika u zdravstvu na godišnjoj razini izdvojilo 190 milijuna eura, odnosno s plaćanjem prekovremenih i dežurstava 247 milijuna eura, izjavio je Beroš u petak. Čelnik Liječničke komore Krešimir Luetić u subotnjem intervjuu za Večernjak iznio je pak da je sadašnja plaća specijalista s 10 godina staža 2100 eura, a Vlada predlaže povećanje na 2300 eura. Plaća pak specijalista s 25 godina staža iznosi 2250 eura, a Vlada predlaže 2500 eura. Najmanje povećanje bilo bi za specijalizante, kojima bi se plaća sa sadašnjih oko 1700 eura popela na 1800 eura.

