Hoće li liječnici pomoći da se izbjegne porez na vikendice: 'Ne želim riskirati, možda završim na sudu'

Porez na vikendice različito se plaća: od nekoliko desetaka centi do maksimalnih pet eura po četvornom metru. Ali sve vlasnike kuća za odmor čeka razgovor s poreznicima. Kako biste dokazali da je u pitanju dom, a ne kuća za odmor, potreban je dokaz o prebivalištu, računi za komunalije na istoj adresi ili potvrda liječnika. No, liječnici kažu to nije njihov posao, nego MUP-ov.

"Svaka potvrda koju bi liječnik obiteljske medicine izdao, ima težinu pravne isprave, to znači da se može utužiti. A ja ne želim riskirati i davati nekome neke potvrde za koje uopće nisam sigurna niti su vezane uz zdravstvo i zdravstvene preglede, stanuje li netko negdje ili ne. Pa onda možda zbog zlouporabe takvih potvrda završim na sudu", objašnjava Vikica Krolo, liječnica obiteljske medicine, za RTL.

"Kako dokazati da se ta nekretnina koristi povremeno, stalno, liječničke potvrde, komunalije. To je sad sve po meni više pitanje dvostrukog oporezivanja, jer dosta ljudi te nekretnine iznajmljuje, znači plaćaju taj paušalni porez za turistički najam", smatra Marina Maretić, vlasnica agencije za nekretnine iz Splita.

Da podsjetimo, početkom godine stupila je na snagu nadopuna zakona o porezu na kuće za odmor prema kojem svaki grad ili općina imaju odgovornost naplate tog poreza, a na internetskim stranicama Porezne uprave može se pronaći podatak koji su gradovi i općine donijeli odluku o povećanju ili smanjenju poreza na kuće za odmor, pisao je ranije Novi list.

VEZANI ČLANCI:

Prema tim podacima, od 566 jedinica lokalne samouprave na povećanje poreza na vikendice odlučilo se 240 jedinica, no većina gradova i općina, njih 303, među kojima su turistička središta Split i Zadar, ipak je zadržalo postojeće porezno opterećenje, odnosno nije ga povećavalo, dok je 13 jedinica lokalne samouprave taj porez čak i smanjilo.

Što se tiče sprječavanja izbjegavanja plaćanja ovog poreza, zakonodavac je bio dosta maštovit, a vlasnik agencije za nekretnine Imperium Immobiliare Filip Brkan za Novi list objašnjava: "Da bi netko dokazao da kuću ne koristi za odmor, mora imati dokaz o prebivalištu na toj adresi i na njoj primati račune od komunalnih poduzeća, a možda je najzanimljivija treća odredba po kojoj se dokazuje da tamo stanujete, a to je potvrda liječnika opće prakse, iz koje će biti vidljivo da tamo stanujete i kod njega/nje dolazite na preglede."

VIDEO Strani radnici iz Nepala opisuju život u Hrvatskoj