Žderić: Mene nitko nije tražio da namještam natječaje, a bilo bi mi nelogično da se potrudim iako znam da Konstruktor neće dobiti posao

Željko Žderić, koji je nekada bio vlasnik sada propalog Konstruktora, svjedočio je na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku ponovljenog suđenja Božidaru Kalmeti i ostalima optuženima u aferi HAC- Remorker. Uglavnom je iskazivao o tome kako su se realizirali natječaji i formirali cijene vezno za cestogradnju, odnosno za izgradnju vijadukta Zadar II - Galženica, koje je inkriminirano optužnicom. - Konstruktor je imao zaključen sporazum s Vijaduktom i Hidroelektra niskogradnjom prema kojem smo trebali zajedno nastupati na natječajima koji su se odnosili na izgradnju autocesta.

- No ovo konkretno nije bio natječaj za autocestu već državnu cestu pa je Vijadukt odlučio da ne idu s nama na taj natječaj jer nismo s njima imali potpisani sporazum. Što se tiče cijene koja se formirala na tom natječaju, znam da su resursi Vijadukta, pri čemu mislim na odlagališta materijala bili bliže Galženici od naših koji su bili bliže Masleničkom mostu i Svetom Roku, što je po meni bilo odlučujuće za cijenu koja se nudila - kazao je Žderić.

Pojasnio je zatim i da je u svakom natječaju sudjelovao u prijedlogu cijene radova. Prvo bi mu kalkulanti predložili cijenu, a on bi tada odlučio hoće li se nuditi popust. Kazao je i da se radila procjena onoga što radi konkurencija na natječaju, ispitivalo se sudjeluju li u tom natječaju stranci, tko je konkretno direktor tvrtke i tome slično... Sve navedeno je po Žderiću, određivalo cijenu radova. Žderić je naveo i da uvjete natječaja određuje investitor, da su ti uvjeti nekada bili prestrogi, nekada preblagi, sa stajališta Konstruktora, no nikada, kako je kazao nisu bili traženi neki posebni uvjeti.

- Što se tiče ovakvih projekta, kao što je izgradnja luka, općenito su uvijek propisani neki uvjeti koje ne može svatko od izvođača ispuniti. Konstruktor je u to vrijeme bio zainteresiran za sve natječaje, no ne sjećam se da smo aplicirali za izgradnju nove luke Galženica, iako smo inače sudjelovali u izgradnji luka u Hrvatskoj - kazao je Žderić. Odgovarajući na pitanje obrane, Žderić je kazao da Zdravko Livaković nikada nije utjecao na njega da ne sudjeluje na nekom natječaju ili da se prijavi na natječaj s napumpanim cijenama zbog kojih takav natječaj sigurno ne bi prošao.

- Mene to nikada nitko nije tražio pa ni za taj natječaj, a mogu reći i da mi je nelogično da se potrudim prikupiti brojnu dokumentaciju i ispuniti uvjete svjestan da Konstruktor neće do biti taj natječaj - kazao je Žderić. Ponovljeno suđenje Kalmeti, bivšem HDZ-ovom ministru pomorstva i prometa, počelo je u studenom 2023., nakon što je u rujnu 2022. Vrhovni sud ukinuo jedna dio nepravomoćne presude. Osim Kalmete, na zagrebačkom Županijskom sudu ponovo se sudi i Zdravku Livakoviću, Milivoju Mikuliću, Stjepku Bobanu, Damiru Kezeleu i Stanku Vukeliću. Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske. Kada je u studenom 2023. počelo ponovljeno suđenje, svi su zanijekali krivnju. Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koje je iz HAC- i HC- izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji.

Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.