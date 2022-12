'Zbogom starim avionima. Kupujemo dvanaest novih Airbusa u kojima ćemo surfati i letjeti bez buke'

U uredu direktora Croatia Airlinesa u Buzinu dočekala me je maketa impresivnog Airbusa A220 koji će uskoro činiti novu flotu našeg avioprijevoznika. Moćni avion na stolu, a u pozadini jednako moćni – Led Zeppelini. Iako Jasmin Bajić, skockan u direktorsko odijelo i s ozbiljnim naočalama na licu to ne odaje izgledom, veliki je ljubitelj rock-glazbe, i to onih najupečatljivijih britanskih predstavnika koji su nama na ovim prostorima uvijek bili bliži nego američki. U razgovoru smo se dotakli i rock'n'rolla, i Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, i ratnog pakla, ali svakako i novih "nebeskih zvijeri" koje će nas iz Zagreba već od proljeća 2024. voziti na destinacije diljem Europe. Nisam uspio doznati kolika je vrijednost ugovora o novoj floti koju će činiti 12 potpuno novih Airbusa jer je to poslovna tajna, no u uglednom aviomagazinu Airline Economics stoji da je cijena jednoga 38 milijuna eura, pa eto, računajte.