Zbog silovanja i prijetnji smrću, zaposlenik domaće tvrtke dobio zatvorsku kaznu od pet godina

Odlukom Županijskog suda na sjeverozapadu Hrvatske, 59-godišnji R.B., inače zaposlenik jedne poznate tvrtke nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora zbog silovanja i prijetnji smrću ženi s kojom se viđao neko vrijeme. U zatvorsku kaznu bit će mu uračunato i vrijeme koje je do sada već proveo u zatvoru, od kolovoza prošle godine. Također, mora nadoknaditi sudske troškove u iznosu od 500 eura te 200 eura paušala. S obzirom na visinu prvostupanjske kazne, okrivljenik će pravomoćnost presude dočekati u zatvoru.

Prema informacijama iz optužnice, svoje prvo kazneno djelo počinio je u listopadu 2021. godine, u blizini autobusne stanice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj gdje je čekao oštećenu. Naime, tada joj je naredio da sjedne u automobil, a čim je sjela na suvozačko mjesto, počeo ju je udarati po glavi. Također, vrijeđao ju je i upućivao prijetnje, piše Jutarnji list. Rukama ju je udarao po glavi, a onda je iz prtljažnika izvadio nož i prijetio da će joj prerezati spolni organ. Potom ju je natjerao da se skine te ju silovao.

POVEZANI ČLANCI:

Nakon devet mjeseci, u ljeto 2022. optuženi je prijetio žrtvi u stanu u kojem je prebivao. Ponovno joj je prijetio prerezivanjem spolnog organa te ju ponovno natjerao da se skine te ju počeo fotografirati mobitelom. Uz sve to, kako stoji u optužnici, izvadio pištolj i rekao žrtvi da ima ukupno osam metaka i da će prvo ubiti nju. Također, poslao je prijeteći SMS "Kad tad zapamtit ćeš, bit će ti gore nego onaj dan. Zapamti da ću te mlatiti da ćeš sr*t i pišat pod sobom (...) jedan dan ćeš naići bilo s kim bila, znaj da ćeš biti potrgana... Idi i ne vraćaj se", zbog čega se obratila policiji za pomoć.

Drugi incident u stanu koji se stavlja na teret dogodio se kada je žrtva s još jednom osobom došla u njegov stan tražiti novac. Kako je optuženi ustvrdio, žrtva je sama krenula prema ormariću za koji je znala da tamo drži novac, a u tom istom ormariću vidjela je pištolj. Za taj pištolj optuženi navodi da je bio plastičan te da je to već napomenuo žrtvi. Također, optuženi ne poriče da joj je poslao neprimjerenu SMS poruku, a na pitanje što je mislio s dijelom "Bit će ti gore nego onaj dan", rekao je da se to odnosilo na dan kada nije imala ništa za jesti. "Smatram da je ona mene prijavila kako ju suprug, nakon što je zaključio iz poruka koje je pronašao da samo bili u vezi, ne bi maltretirao. Inače, lani u srpnju me tražila čak 5000 kuna kako bi otišla u posjet majci koja je bila na samrti. I dao sam joj, kao i mjesec prije toga isto toliki iznos", zaključio je.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Poginuo u sudaru s Banožićem: Obitelj preminulog ima pravo na odštetu od najmanje 120 tisuća eura