Tražili ga da bude krsni kum njihovom djetetu, on ih odbio zbog nevjerojatnih zahtjeva

Muškarac je odbio biti kum djetetu svog najboljeg prijatelja nakon što je primio ugovor i podulji popis zahtjeva. Svoju je priču anonimno podijelio na Redditu i kazao kako ga je prijatelj zbog toga proglasio sebičnim.

Naime, muškarac je rekao da su on i supruga upoznali par koji čeka dijete prije otprilike devet godina i od tada su bliski prijatelji. Zbog toga nije bio iznenađen što ga je prijatelj pitao da bude kum njegovom djetetu. Prvo je s oduševljenjem prihvatio, no ostao je zapanjen kada mu je isporučena omotnica koja je sadržavala pravno obvezujući ugovor i dugačak popis zahtjeva, piše Mirror.

"Ima puno stvari koje bi morao učiniti kao kum. Na primjer, morao bih ići na svaki katolički događaj, poput krštenja, ispovijedi i krizme. Znam da su to normalni događaji, no dolazimo do smiješnih stvari. Morao bih razmislili o tome da postanem katolik, dati dar od najmanje 500 dolara za svaki od događaja, a za rođendan i Božić darovi bi morali biti samo u gotovini i iznad 250 dolara. Očekuje se da ću uštedjeti najmanje 25.000 dolara i to ostaviti sa stane za djetetovu školarinu", naveo je.

Također, navodi kako među zahtjevima stoji da mora biti spreman otkazati svoje planove ako mora pričuvati dijete ili ako njegov prijatelj sa suprugom želi otići na odmor.

Nazvao je prijatelja i objasnio mu da ne može potpisati ugovor jer je prezahtjevan, a prijatelj se zbog toga naljutio. Prijatelj ga je nazvao sebičnim te blokirao njegov broj, kao i njegova supruga.

Nakon što je podijelio objavu na Redditu, korisnici su stali u njegovu obranu i istaknuli kako je dobro postupio.

"Žele te iskoristiti kao bankomat", "Žele da plaćaš za njihovo dijete dok oni troše svoj novac na što god žele", neki su komentara podrške.

