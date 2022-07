Zbog Johnsonova odlaska EU sretan, a Zelenski žaluje

Unatoč javnom apelu bivšeg konzervativnog premijera Johna Majora da se stranka pobrine da Boris Johnson, koji je prekjučer prisiljen na ostavku na mjesto britanskog premijera, ode što je prije moguće, zastupnici iz vladajuće britanske Konzervativne stranke jučer su se ipak držali plana da novog lidera odaberu do kraja rujna, kad se održava stranačka konvencija.

'Dokazani lažljivac'

Oporbeni laburisti i jučer su ponovili da će u tom slučaju, ako Johnson praktički odmah ne ode iz Downing Streeta 10, sljedeći tjedan pokrenuti parlamentarnu proceduru izglasavanja nepovjerenja premijeru. Oporba nema većinu za takvo što, a u slučaju da prijedlog bude prihvaćen većinom glasova, za koju bi bili potrebni i neke vladajuće ruke u zraku, Velika Britanija bi išla na izvanredne izbore. Konzervativna stranka pokušava Johnsonovu smjenu odraditi bez novih izbora, tako što će novi lider stranke uz istu parlamentarnu većinu postati novi premijer, i to nakon ljetnih odmora.

– Johnson nema povjerenje vlastite stranke, dokazani je lažljivac koji je ogrezao u nemoralu, i ne možemo si dozvoliti još nekoliko mjeseci svega toga. Moramo ga se riješiti, a ako torijevci to ne žele, mi ćemo pokrenuti glasanje o nepovjerenju – rekla je Angela Rayner, zamjenica predsjednika Laburističke stranke Keira Starmera. Rayner i Starmer su, inače, jučer za dlaku izbjegli scenarij u kojem bi i sami morali podnijeti ostavke zbog potencijalnog kršenja lockdowna na vrhuncu pandemije koronavirusa. Snimljeni su, naime, kako piju pivo i jedu curry tijekom prošlogodišnje kampanje, što je percipirano kao sumnjivo ponašanje i kršenje mjera u vrijeme kad su okupljanja u Velikoj Britaniji bila zabranjena, no policijska istraga jučer je rezultirala odbačajem prijave. Sve je čisto. Za razliku od Johnsonove rođendanske i drugih zabava u Downing Streetu 10, koje su mediji mjesecima otkrivali i iz čega se izrodio skandal "partygate", koji je oslabio premijera i, u kombinaciji s drugim njegovim skandalima, doveo ga do prekjučerašnje ostavke.

Bruxelles pažljivo promatra

Ne očekuje se da Johnsonova ostavka dovede do promjene britanske politike u, primjerice, potpori Ukrajini u obrani od agresije Rusije, no ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je "sa žalošću" primio vijest o ostavci prijatelja i saveznika koji ga je podržavao, naoružavao i dvaput posjetio u Kijevu nakon okončanja ruske opsade glavnog grada. U Europskoj uniji na Johnsonov odlazak gledaju kao na pozitivan razvoj događaja i nadaju se da će novi premijer ili premijerka poštivati dogovorene uvjete Brexita i trgovinskog odnosa nakon Brexita.