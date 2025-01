HDZ-ovka ispričala vic pa zaradila čak dvije opomene, Anušić SDP-u : 'Otpadali ste k'o ratkape jedan po jedan'

Predsjednik Sabora sazvao je za danas sjednicu, a nakon utvrđivanja dnevnog reda, predviđeno je vrijeme za postavljanje usmenih zastupničkih pitanja Vladi RH, aktualno prijepodne.

Nakon postavljanja pitanja premijeru i ministrima u Vladi RH, zastupnici će raspraviti izvješća predsjednika Vlade o sastancima na vrhu Europske unije i Vijeća za suradnju u zaljevu, Europskog vijeća održanima u listopadu i prosincu 2024. te o sastanku na vrhu Europska unija – Zapadni Balkan održanom 18. prosinca 2024. godine.

11:14 - Ako ne znaš što je bilo, nek ti kaže Lika - 57 posto, pitaj što je bilo oko Vukovara- 60 posto... ali bez čaše vina - referirao se na pjesmu Marka Perkovića Thompsona i dao postotke glasanja za Milanovića Bauk. Jandroković mu odgovorio: - Bez čaše vina da je ne biste morali platiti?'

11.07 - Spominjala se i inauguracija Zorana Milanovića. Gordan Jandroković je odogovrio Željku Jovanoviću: - 'Ako vam se smiluje pa vas zove, vi ćete ići. Mi imamo slobodu izbora u HDZ-u, ne znam imate li vi. Moja osobna odluka je da neću ići.'

10.57- Arsen Bauk postavlja pitanje Ivanu Anušiću. Govorio je kako se narod odrekao Plenkovića pa pitao priznaje li i on to. 'Nekada ste se znali i suprostaviti njemu' - rekao je. Pitao je hoće li pokušati smanjiti ovlasti vrhovnog zapovjenika, odnosno predsjednika Hrvatske?

- Teze koje pokušavate staviti u javni prostor da bi ja trebao biti remetilački faktor, molio sam da to ne radite. Ja radim svoj posao bolje nego što vi vodite odbor za obranu. Ne poštujete ono zbog čega vas je narod izabrao. Izbore koje ste dobili, odnosno Milanović, ne vi, zaboravljate da ste tri puta za redom gubili od ove garniture. Otpadali ste ko' ratkape jedan po jedan. Otpadat ćete i dalje. Hrvatska je parlamentarna demokracija, ovdje se donose odluke, sva sreća. Predsjednik ne donosi nikakve odluke. Nismo predsjednički sustav. Pripremite se za lokalne izbore, uozbiljite se i poštujte odluku Sabora. Što se tiče Zakona o obrani, mora se mijenjati. Niste ga vidjeli? Ako se uvodi vojni rok, mora se mijenjati. I tu će se donositi ta odluka.

10.49 - Zastupnica Draženka Polović pitanje je imala za premijera Andreja Plenkovića. Govorila je o mjerama stambene politike, prenamjeni neiskorištenih zgrada. Šef Vlade za početak se pohvalio uspjesima, a onda rekao. - Vaše pitanje nije za Vladu, nego županijsku skupštinu i treba ga se gledati kroz širu sliku. Ulaže se u obrazovanje, vrtiće pa i visoko obrzovanje. Postoje nekretnine, škole, koje se treba urediti. Neke su date hrvatskim braniteljima, neke su na tržištu. Ne znam na koje zgrade mislite. Što se tiče upravljenje tim nekretninama dat ću napraviti izvješće - rekao je premijer.

10.43- Ivana Mujkić pitanje je postavila ministru Josipu Dabri. Govorila je o naknadama za veterinarske usluge i njihovu povećaju, a spomenula je i ribarstvo. - Zadnje povećanje veterinarski usluga bilo je 2012. godine. Kada govorimo o stočarstvu, izdavat će se e-svjedodžba. Mogu je izdati sami sebi u dogovoru s ovlaštenim veterinarskim ambulantama. Što se tiče ribarstva, uvažili smo inicijativu da nova godišnja ribička dozvola za Dunav, Savu i Dravu bude jedinstvena. Sportskim ribolovcima ćemo tako uštedjeti novac, a moći će pecati na sve tri rijeke.

10.36 - Ivica Kukavica govorio je o izazovima, a kao ključno pitanje istaknuo je demografiju. Ministar Ivan Šipić je rekao: - Živimo u najizazovnijim vremenima, ovo ministarstvo nije formirano prema jednom čovjeku i stranci nego za hrvatsku budućnost, majčinstvo, očinstvo, djecu i sve one koji su najugroženiji, a vezani su na pitanje demografije koje je nadstranačko pitanje. Pred nama su ključni potezi.

10.29 - Mislav Herman kaže da je Dinamo za Hrvatsku ključan, spomenuo je i Sljeme gdje se više ne održava Snježna kraljica. Postavio je pitanje u kojoj je fazi gradnja stadiona na kojem bi igrala i hrvatska nogometna reprezentacija. - Vlada je donijela odluku o izgradnji dvije sportske građevine - u Maksimiru i Splitu. Ušli smo u postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa zbog Maksimira. Našli smo rješenje i potpisali sporazum sa Zagrebačkom nadbiskupijeom koja je povukla sve svoje tužbe. Stvorene su pretpostavke za realizaciju. Riječ je o velikim investicijama. Krenut će pregovori sa Zagrebom o zajedničkog i ravnopravnog sudjelovanja u financiranju. Stadion bi trebao biti dovršen do 2030. godine. Kada govorimo o gradnji nacionalnih stadiona, vodit ćemo računa o rekonstrukciji Poljuda.

10.25 - Dragana Jeckov (SDSS) je ministra Antu Šušnjaru pitala o poskupljenjima namirnica. "Prošlo je puno više od 100 dana mira kojih je zatraženo. Što kanite poduzeti da bi se inflatorni pritisak spustio?" - Inflacija je jedna od nuspojava rasta plaća, rasta BDP-a. Vlada je svjesna inflatornih pritisaka i poduzima mjere za smanjenje. Regulirana je cijena 30 proizvoda. Također, nije točno da vrtoglavo rastu cijene energenata jer je Vlada poduzela mjere - odgovorio je Šušnjar, dodajući da se vodi računa o standardu građana. - Vlada planira proširiti popis proizvoda čija je cijena regulirana, a to su oni proizvodi potrebni za svakodnevno funkcioniranje.

Rasprava je krenula oko kiflica, peciva i recepata i inflacije, a na kraju je završila na iskopavanju umrlih i kometaru Milorada Pupovca.

10.20 - Dario Hrebak uputio je pitanje ministru Olegu Butkoviću o cesti koja povezije Zagreb s Bjelovarom. Prije godinu i više dana započeli su radovi, zanima ga kada će to biti završeno i pušteno u promet. - Radi se o gradnji Podravskog ipsilona, jedna ide prema Bjelovaru i Virovitici, drugi prema Koprinici. Na oba kraka se gradi, dionice još nisu spremne. Radovi idu dobro. Po informacijama koje imam, za nešto više od godinu dana će to biti gotovo. Dionica prema Bjelovaru napreduje - rekao je ministar.

10.15- Siniša Hajdaš Dončić rekao je da građani ne žele Plenkovića. Premijer mu je odgovorio: 'Po treći put smo pobijedili na parlamentarnim izborima. Formirali smo Vladu, imamo program, partnere i rezultate. Ja poštujem volju građana. Dobili smo mandat da građanim osiguramo veće plaće, da se vodimo temeljnom tezom hvatanja koraka s članicama EU i naš je uspjeh mjerljiv. Pogledajte prosječan rast plaća, mirovima, kvalitetu života. S velikim ponosom gledamo na ta ostvarenjea. Imate li vi takva postignuća kada ste vodili Vladu, nisam siguran. Vi se želite ukrcati na vlak, razumijem, izbore 2028. Bitno je da idemo dalje raditi za ono za što imamo povjerenje građana. Vi ste tu da kritizirate i to razumijem.

Hajdaš Dončić mu je odgovorio: - Dopustili ste pljačku i korupciju. Niste primjetili da 10 posto stanovništva raspoređuje 90 posto bogatstva. SDP može promijeniti društveni okvir, vi ne možete jer ste u ovih 10 posto najbogatijih.

HDZ-ovka Danica Baričević je potom ispričala vic: "Prelaze slon i miš po mostu. Kad su došli na sredinu, most pukne. Sav prljav, miš ustane, pa kaže slonu: – Jesam li ti lijepo rekao da trebamo ići jedan po jedan?".

9.55- Pitanje o inflaciji postavio je Nino Raspudić. Što Vlada misli poduzeti da se to obuzda? Odogovrio je premijer Andrej Plenković.

- Inflacija u 2024. će biti ispod tri posto, tako je bilo kako smo najavili. Uz Maltu i Cipar imamo najveći rast BDP-a u Europskoj uniji, na tome nam možete čestitati. Jedini smo smanjili nakon kovid krize javni dug na 30 postotnih bodova, to nikome nije uspjelo. Procjena inflacije za ovu godine je 2,7 posto - rekao je Plenković pa se pohvalio s rastom plaća i mirovina. Raspudić mu je odgovorio: - Čestitam na odgovoru na nepostavljeno pianje. Jeste li detektirali uzroke i koje su mjere koje se mogu poduzeti?

9.40 - Vladimir Bilek za početak je postavio pitanje Marinu Piletiću o Centru za rehabilitaciju u Daruvaru Rudolf Steiner.

- Centar za odgoj i obrazovanje u Daruvaru je jedno od naših važnih instituacija. Svakodnevno brinu o 200 korisnika. Imaju dotrajalu zgradu, bili smo tamo. S ravnateljicom smo dogovorili neke korake. Osigurali smo u proračun za 2025. sredstva za tehničku dokumentaciju. Sljedeći koraci su definirani. Oni žele izgraditi novi objekt, ali i na području grada izgraditi pet jedinica za usluge zajedničkog stanovanja. Mi smo to prihvatili i osigurali sredstva. Obnovit ćemo i postojeću zgradu, predvidjeli smo 5,5 milijuna eura za sve to - rekao je ministar.

Predsjednik sabora Gordan Jandorković na početku je pozvao na to da se oda počast domovini. Puštena je hrvatska himna. Dan je Međunarodnog priznanja Hrvatske. Republika Hrvatska današnji dan prije 33 godine, 15. siječnja 1992. godine postala međunarodno priznata, a istoga datuma, 15. siječnja, ali 1998. završena je i mirna reintegracija kojom je u ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćeno dotad okupirano hrvatsko Podunavlje.

- Nema ništa važnije od dobrobiti naših građana i njihove sigurnosti - istaknuo je Gordan Jandroković na početku sjednice i naglasio da je važna suradnja državnih institucija te dodao kako "izražava osobnu nadu i iščekivanje da će Sabor uspješno surađivati s novoizabranim predsjednikom Republike Hrvatske".

